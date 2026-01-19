MacBook Pro M5 Max. Nowy laptop Apple ma być potężny

MacBook Pro M5 Max to nowy laptop Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Komputer ma pojawić się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Wygląda na to, że będzie to potężny notebook. Laptop MacBook Pro M5 Max ma szansę ustanowić dla Apple nowe rekordy w testach i benchmarkach określających wydajność.

MacBook Pro M5 Max to nowy laptop Apple, którego premiera może odbyć się w styczniu. Wskazują na to pewne przecieki i jeśli tak się nie stanie, to komputer i tak pojawi się w ofercie jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem obejmujące wydajność maszyny.

Nowy laptop Apple MacBook Pro M5 Max zaoferuje ogromną wydajność

Znamy już wydajność komputera MacBook Pro M5 z października zeszłego roku. Serwis źródłowy postanowił oszacować, jak dużą wydajność może osiągać model z procesorem z dopiskiem Max i zrobiono to na podstawie różnic występujących w serii M4. Oczekiwane wyniki są naprawdę imponujące.

MacBook Pro M5 Max w teście dla jednego rdzenia z benchmarku Geekbench ma osiągać około 4,5 tys. punktów. To dużo, ale jeszcze ciekawiej zapowiada się wynik dla Multi-core. Tu mówi się o ponad 31 tys. punktów. Podobnymi osiągami mogą pochwalić się 64-rdzeniowe CPU AMD z serii Threadripper.

Ponadto szacuje się, że 40-rdzeniowy M5 Max może być pierwszym układem Apple, którego GPU w teście grafiki Geekbench 6 przełamie barierę 250 tys. punktów. Nie dokonał tego nawet potężny czip M3 Ultra z 80-rdzeniowym GPU.

Wydajność podsystemu graficznego w laptopie MacBook Pro M5 Max może być naprawdę imponująca. Zintegrowany z procesorem GPU może zapewniać osiąga zbliżone do karty grafiki Nvidia GeForce RTX 4070. Oczywiście tak duża moc zostanie okupiona wysoką ceną komputera i ma się co łudzić, że może być inaczej.

Warto dodać, że Apple w układach z rodziny M5 sięgnęło po nowy proces pakowania układów scalonych TSMC, znany jako SoIC-mH (System-on-Integrated-Chips-Molding-Horizontal). Umożliwia to swobodne łączenie rdzeni CPU i GPU. To otwiera duże możliwości z zakresu stosowania różnych konfiguracji sprzętowych oraz pozwala przypuszczać, że M5 Ultra może być naprawdę wydajnościowym czempionem.

Ceny laptopa MacBook Pro M5 Max będą wysokie

MacBook Pro M5 Max to topowy z nowych komputerów Apple. Laptop zaoferuje ogromną wydajność, ale będzie też drogi. Ceny będą porównywalne z modelami mającymi czipy M4 Max.

W przypadku podstawowej wersji z 14-calowym ekranem będzie to pewnie od około 16 tys. złotych. Więcej, bo od około 18 tys. złotych, trzeba zapłacić za wariant z 16-calowym wyświetlaczem. Mówimy oczywiście cały czas o konfiguracjach z czipami Max.

Ostatnie przecieki wskazują na premierę mającą odbyć się pod koniec stycznia, choć producent na razie tego nie potwierdza. Wszystko wyjaśni się w przyszłym tygodniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macworld