Smartfony iPhone 18 Pro i Max z Apple A20 Pro. Co nowego szykuje marka?

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony, które otrzymają procesor Apple A20 Pro. Co nowego wprowadzi nowy czip i o ile wzrośnie jego wydajność względem poprzedniego układu z serii A19? SoC Apple A20 Pro dla smartfonów iPhone 18 Pro oraz Max będzie produkowany w 2-nm litografii i wprowadzi różne udoskonalenia.

iPhone 18 Pro i Max zbliżają się coraz większymi krokami. Premiera odbędzie się dopiero za kilka tygodni, ale do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Teraz poznajemy szczegóły związane z procesorem Apple A20 Pro, który znajdzie się pod obudową. Co nowego wprowadzi ten czip? Rąbka tajemnicy uchyla serwis źródłowy.

Apple A20 Pro dla smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Smartfony iPhone 18 Pro oraz Max otrzymają nowy autorski czip. Tym procesorem będzie oczywiście Apple A20 Pro, którego dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Do sieci przedostały się pewne szczegóły. Czego należy się spodziewać?

Pewne szczegóły na temat Apple A20 Pro ujawnił analityk Jeff Pu. Nowy procesor będzie pierwszym układem firmy, który zostanie wykonany w 2-nm litografii. Na razie dokonał tego tylko Samsung z czipem Exynos 2600 dla Galaxy S26. Produkcja zostanie standardowo powierzona przedsiębiorstwu TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Według Pu nowy procesor dla smartfonów iPhone 18 Pro i Max będzie produkowany z wykorzystaniem procesu N2. Pozwoli to na zwiększenie wydajności nowego układu o około 15 proc. Ponadto ma zaowocować około 30 proc. zyskiem z zakresu zapotrzebowania na energię.

Przy okazji dowiadujemy się, że TSMC przy produkcji Apple A20 Pro wykorzysta technologię Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Umożliwi to integrację kości pamięci RAM z modułem, gdzie znajduje się CPU oraz GPU. Natomiast proces N2 zakłada wykorzystanie nowoczesnych kondensatorów SHPMIM o zwiększonej gęstości pojemności oraz mniejszą rezystancję.

Smartfony iPhone 18 Pro i Max dostaną też inne nowości

Oczywiście nowy procesor A20 Pro to nie wszystko, co Apple szykuje z myślą o telefonach iPhone 18 Pro oraz Max i będzie tego więcej. Coraz częściej mówi się o tym, że dotychczasowa dynamiczna wyspa zniknie. Część elementów zostanie schowanych pod ekranem, co również będzie istotnym udoskonaleniem.

Ponadto spodziewajmy się jeszcze pojemniejszych baterii czy kolejnej generacji autorskiego modemu 5G, którym ma być C2. Z pewnością nie zabraknie udoskonaleń dla aparatów fotograficznych i tu często wspomina się o zmiennym świetle przysłony dla głównego obiektywu.

Premiera nowych telefonów ma odbyć się we wrześniu 2026 r. Wtedy zostanie zaprezentowany także pierwszy składany iPhone, co z modelami 18 oraz Air 2? Ich debiut ma odbyć się później, bo dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.

