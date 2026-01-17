tablety.pl

Aktualizacja iOS 26.4. Nowa Siri i emoji to nie wszystko
Apple iOS 
Aktualizacja iOS 26.4. Nowa Siri i emoji to nie wszystko

iOS 26.4 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Wraz z nią Apple udostępni nową Siri oraz emoji, a to nie wszystko. Zmian oraz udoskonaleń będzie dużo więcej. W zasadzie iOS 26.4 będzie największą aktualizacją dla iPhone’ów od momentu udostępnienia wrześniowego uaktualnienia.

iOS 26.4 to kolejna duża aktualizacja dla iPhone’ów, której spodziewamy się wczesną wiosną. Najpierw jednak zobaczymy uaktualnienie z numerkiem 26.3, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Tutaj nowych funkcji jest jednak niewiele. Użytkownicy czekają na nową Siri czy emoji, a będzie tego więcej.

Nowa Siri i emoji z aktualizacją iOS 26.4 dla iPhone’ów

Apple pracuje nad nową Siri, która powinna zadebiutować wraz z aktualizacją iOS 26.4. Firma nawiązała dużą współpracę z Google i wiemy, że część nowych możliwości wirtualnej asystentki dla iPhone’ów będzie napędzanych przez Gemini.

Nowa Siri zapewni więcej możliwości, gdyż modele Gemini są znacznie większe oraz bardziej zaawansowane od tych, które ma firma z Cupertino. Warto dodać, że umowa dotyczy nie tylko wirtualnej asystentki, ale też całego pakietu funkcji Apple Intelligence.

Kolejną nowością z uaktualnienia iOS 26.4 są nowe emoji. To obrazki zatwierdzone przez konsorcjum Unicode już w zeszłym roku. Apple obecnie przygotowuje się do ich wprowadzenia do oprogramowania dla iPhone’ów oraz pozostałych systemów. Pojawi się dziewięć nowych emotek i są to:

  • puzon
  • skrzynia skarbów
  • zniekształcona twarz
  • wielka stopa
  • orka
  • ogryzek
  • walcząca chmura
  • baletnica
  • osuwisko
Aktualizacja iOS 26.4. Nowa Siri i emoji to nie wszystko

Przy okazji warto dodać, że konsorcjum Unicode zaprezentowało już propozycje nowych obrazków z myślą o kolejnej aktualizacji. Te nowe emoji z czasem staną się częścią uaktualnienia dla iPhone’ów z numerkiem 27.

Apple z aktualizacją iOS 26.4 udostępni też inne nowości

iOS 26.4 to największa aktualizacja uzupełniająca dla ostatniego systemu dla iPhone’ów i nowości będzie znacznie więcej. Na razie znamy tylko część z nich. Co jeszcze przygotowuje firma? Są to m.in. następujące udoskonalenia:

  • odświeżona aplikacja Zdrowie i podwaliny pod nową usługę Health+
  • możliwość tworzenia folderów w aplikacji Freeform
  • nowe funkcje dla AirPods, w tym dokładniejsze lokalizowanie słuchawek na zewnątrz w platformie Znajdź
  • nowa zawartość sportowa w aplikacji Apple TV
  • możliwość zapisywania odpowiedzi Siri w aplikacji Notatki

Oczywiście nowości w iOS 26.4 będzie znacznie więcej, ale Apple na razie ich nie ujawnia. Większość z nich z pewnością pojawi się w pierwszej wersji beta nowego uaktualnienia dla iPhone’ów. Program pilotażowy powinien ruszyć w lutym 2026 r. i potrwa kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja powinna zostać udostępniona w drugiej połowie marca lub w kwietniu.

5 trików i ukrytych funkcji z iPhone’a, które warto znać

