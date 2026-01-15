MacBook Pro M5 Pro i Max. Jest data premiery. Kiedy nowe laptopy Apple?

MacBook M5 Pro i Max to nowe laptopy Apple, których debiut zbliża się wielkimi krokami. Światło dzienne ujrzała dokładna data premiery. Rąbka tajemnicy uchylił sam producent. Kiedy laptopy MacBook Pro M5 Pro oraz Max pojawią się w ofercie Apple? Ich debiut jest blisko i ma to nastąpić jeszcze w styczniu 2026 r.

MacBook Pro M5 Pro i Max to nowe laptopy, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Już wcześniej mówiono o tym, że ich premiera odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Kiedy to nastąpi? Rąbka tajemnicy uchylił sam producent. Wygląda na to, że nie będziemy musieli długo czekać na te komputery.

Data premiery laptopów Apple MacBook Pro M5 Pro i Max

Zacznijmy od tego, że podstawowy MacBook Pro M5 został zaprezentowany w październiku 2025 r. Był to podstawowy notebook z bazową wersją najnowszego procesora. Na warianty czipu z dopiskami Pro oraz Max w nazwach tym razem producent kazał czekał dłużej, choć w przeszłości bywało już tak, że wprowadzano wszystkie układy jednocześnie.

Serwis MacWorld uważa, że datą premiery komputerów MacBook Pro M5 Pro i Max jest 28 stycznia. Dlaczego akurat ten dzień? Wtedy zadebiutuje nowa subskrypcja dla twórców treści o nazwie Apple Creator Studio, którą firma ogłosiła na początku tygodnia. W zasadzie będzie to dobra okazja do wprowadzenia na rynek nowego sprzętu.

Oczywiście wspomnianego terminu nie należy traktować w roli 100 proc. pewnego, ale coś z pewnością może być na rzeczy. Zwłaszcza że Apple w przeszłości ogłaszało nowe urządzenia we wtorki lub środy. 28 stycznia w 2026 r. wypada w drugi z tych dni.

Nowe laptopy Apple MacBook Pro M5 Pro oraz Max i niemałe ceny w Polsce

Ceny nowych komputerów nie są na razie znane, ale można się domyślać, że będą to kwoty zbliżone do poprzednich modeli z czipami M4. Ile zapłacimy w Polsce? Niemało, bo są to dosyć drogie laptopy.

14-calowy wariant komputera MacBook Pro M5 Max będzie pewnie dostępny od około 16 tys. złotych. Za wersję 16-calową trzeba będzie zapłacić więcej, bo od około 18 tys. złotych. Taniej będzie w przypadku modeli z układami Pro, gdzie powinny to być kwoty od około 10 tys. złotych.

Pamiętajmy, że są to drogie komputery dla najbardziej wymagających użytkowników. Nie spodziewajmy się większych zmian w dizajnie. Te mają nadejść dopiero wraz z kolejną generacją z czipami M6. Wtedy pojawią się ekrany OLED-owe, a cała konstrukcja ma zostać znacząco odchudzona.

W tym roku najważniejszą nowością będą wspomniane czipy Apple M5 Pro oraz Max, które zapewnią znacznie większą wydajność względem M4. Dotyczy to w szczególności możliwości z zakresu przetwarzania zadań opartych na AI. Do wyboru ponownie będą komputery wyposażone w wyświetlacze o przekątnych 14 i 16 cali. W drodze są także nowe modele Air oraz tani notebook z procesorem A18 Pro.

