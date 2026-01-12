iOS 26.3 beta 2 do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’a?

iOS 26.3 beta 2 to nowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienie wprowadza trochę nowości. Głównie z zakresu zapewnienia kompatybilności sprzętów Apple z urządzeniami innych firm. Aktualizacja iOS 26.3 beta 2 przybliża nowy system dla iPhone’ów do premiery dla wszystkich.

iOS 26.3 beta 2 to nowa aktualizacja nadchodzącego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple uruchomiło program pilotażowy tego uaktualnienia w grudniu. Jednak na drugie wydanie musieliśmy poczekać kilka tygodni, co spowodowane było przerwą świąteczną. Co nowego tu znajdziemy?

Aktualizacja iOS 26.3 beta 2 dla deweloperów

W pierwszej kolejności dostęp do iOS 26.3 beta 2 uzyskują deweloperzy oprogramowania. Podobnie było w przypadku pierwszej bety i nie inaczej jest tym razem. Użytkownicy iPhone’ów, którzy biorą udział w publicznym programie pilotażowym, powinni uzyskać ten sam build uaktualnienia za dzień lub dwa. W międzyczasie firma prowadzi testy funkcji o nazwie udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle.

Bliżej końca programu pilotażowego nowej aktualizacji deweloperzy i publiczni testerzy będą otrzymać te same kompilacje w tym samym momencie. To jednak nastąpi z czasem. Podobnie będzie w przypadku wydania RC (Release Candidate), które poprzedzi premierę dla wszystkich użytkowników.

Skoro jesteśmy już w temacie premiery iOS 26.3, to kiedy Apple udostępni to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników? Powinno to nastąpi za kilka tygodni. Prawdopodobnie w pierwszej połowie lutego, ale dokładne plany producenta nie są znane. Na razie oprogramowanie znajduje się na etapie testów i firma chce uzyskać od testerów jak najwięcej opinii, co pozwoli ukończyć prace nad software.

Apple w iOS 26.3 beta wprowadza interesujące nowości

Wykaz zmian z wersji iOS 26.3 beta 2 nie jest na razie znany, bo firma nie udziela takich informacji na obecnym etapie publicznego programu pilotażowego. Jeśli jednak w tej wersji pojawiły się jakieś nowości, to testerzy wkrótce je znajdą i te ujrzą światło dzienne.

W pierwszej kompilacji iOS 26.3 beta doszukano się jednak ciekawych nowości. Przede wszystkim są to nowe rozwiązania, które mają zapewnić lepszą zgodność iPhone’ów z urządzeniami innych firm. Co to za funkcje? Na szczególną uwagę zasługują następujące narzędzia.

Transfer na Androida – nowe narzędzie, które znacząco ułatwia proces przenoszenia danych z iPhone’ów na telefony z systemem Google. Działa to podobnie, jak w przypadku dwóch smartfonów Apple położonych obok siebie. W ten sposób można łatwo i szybko przetransferować zdjęcia, wiadomości, notatki, aplikacje, hasła czy numery telefonów.

Przekierowywanie powiadomień – tym razem nowa funkcja obejmuje smartwatche firm trzecich. Apple ułatwia wyświetlanie powiadomień z iPhone’ów na zegarkach innych niż jego własne urządzenia z watchOS.

Oczywiście w iOS 26.3 pojawi się nieco więcej nowości, choć nie będzie ich tak dużo, co w wydaniu z numerkiem 26.2 z grudnia. Na więcej nowych funkcji trzeba będzie poczekać do aktualizacji 26.4.

