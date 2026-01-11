Smartfon iPhone 17e blisko. Apple rusza z masową produkcją. Kiedy premiera?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Wygląda na to, że w ciągu najbliższych tygodni i ma to nastąpić w lutym 2026 r. Apple rusza z masową produkcją telefonu iPhone 17e, co z pewnością przybliża go do rynkowego debiutu. Co nowego wprowadzi smartfon?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera modelu 16e odbyła się niespełna rok temu, a więc debiut jego następcy musi być blisko. Kiedy go zobaczymy? Nowe informacje sugerują, że nastąpi to już w lutym 2026 r.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone 17e

Sprawdzone w przeszłości źródła donoszą, że Apple chce wprowadzić telefon iPhone 17e do oferty po około roku od poprzednika i w ten sposób zachować harmonogram wydawniczy. Model 16e debiutował w lutym, a więc kolejna generacja powinna pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Świadczy o tym pewien fakt.

Z raportu źródła wynika, że Apple ma uruchomić masową produkcję nowego telefonu po targach CES 2026. Te dobiegły już końca, bo zakończyły się 9 stycznia. To oznacza, że smartfon iPhone 17e może być równie dobrze składany już teraz, a jeśli nie, to na dniach.

Uruchomienie masowej produkcji na kilka tygodni przed premierą wpisuje się w dotychczasowy harmonogram producenta. W przypadku telefonów, które mają premierę we wrześniu, proces rusza zawsze w sierpniu. Coś więc z pewnością jest na rzeczy i wkrótce powinniśmy zobaczyć w ofercie ostatni model z serii 17. Dokładny termin debiutu nie jest na razie znany.

Nowy smartfon iPhone 17e wprowadzi istotne nowości

Telefon iPhone 17 to tańsze urządzenie, którego cena (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej) powinna wynosić 599 dolarów. W Polsce zapłacimy pewnie niespełna 3 tys. złotych. Nowy smartfon ma otrzymać ważne nowości oraz zmiany i te sprawią, że będzie atrakcyjniejszy dla klientów.

Jedną z najważniejszych nowości ma być nowy ekran z dynamiczną wyspą. Prawdopodobnie będzie to ten sam wyświetlacz, który był w modelu 16 z 2024 r. Będzie to więc 6,1-calowy panel OLED-owy ze wcięciem w kształcie pigułki. Następnie mamy wsparcie dla MagSafe, co było jednym z największych braków w poprzedniku.

Pod obudową smartfona iPhone 17e znajdzie się procesor Apple A19, czyli ten sam, który jest w podstawowym modelu 17 z zeszłego roku. To bazowa wersja czipa z okrojonym z jednego rdzenia układem GPU. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Główny aparat fotograficzny pewnie nie otrzyma większych zmian. Możliwe, że wymianie ulegnie przednia kamera Center Stage do selfie i pojawi się najnowsza z 18-megapikselowym sensorem, która jest w pozostałych telefonach serii 17. Na razie to jednak nic pewnego.

