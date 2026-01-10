Nowe emoji dla iOS 27. Kiedy premiera i jakie emotikony wprowadzi Apple?

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, nad którą pracuje Apple. Z czasem pojawią się także nowe emoji. Jakie emotikony są w przygotowaniu i kiedy odbędzie się ich premiera? Z pewnością nowe emoji nie pojawią się wraz z wrześniową aktualizacją iOS 27. Użytkownicy iPhone’ów będą musieli poczekać na nie dłużej.

iOS 27 to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich znajdą się nowe emoji, które pojawiają się każdego roku. Co to za emotikony? Konsorcjum Unicode udostępniło propozycje obrazków, które staną się częścią nowego uaktualnienia standardu. Kiedy odbędzie się ich premiera?

Jakie nowe emoji wprowadzi aktualizacja iOS 27

Konsorcjum Unicode udostępniło propozycje dla standardu Emoji 18.0, nad którym prace mają zostać za kilka miesięcy. Przygotowano dziewięć nowych obrazków. Są to buźka mrużąca oczy, dwa kciuki skierowane w prawo i lewo, motyl monarch, ogórek, latarnia morska, meteoryt, gumka oraz siatka z uchwytem.

Wspomniane nowe emoji mają zostać sfinalizowane we wrześniu 2026 r., kiedy to zostaną ukończone prace nad nowym standardem Unicode. To oznacza, że nie pojawią się wraz z aktualizacją iOS 27 dla iPhone’ów, której spodziewamy się tego samego miesiąca. Apple wprowadzi je później i pewnie nie nastąpi to szybciej niż w 2027 r.

Ponadto konsorcjum Unicode planuje wprowadzić zmiany obejmujące istniejące emotikony. W przygotowaniu jest 10 dodatkowych wariantów odcieni skóry powiązanych z dwoma podstawowymi obrazkami. To sprawi, że łączna liczba rekomendacji emotikonów wzrośnie do blisko 4 tys.

Kiedy nowe emoji w iOS 27 dla iPhone’ów

Ukończenie prac nad nowym standardem przez Unicode to dopiero wstęp do implementacji emotikonów do oprogramowania iPhone’ów oraz innych urządzeń z logo Apple. Pamiętajmy, że firma musi je dostosować i stworzyć własne wersje poszczególnych emoji, przy zachowaniu dotychczasowego stylu.

Takie prace potrwają kilka miesięcy i to oznacza, że nowe emoji pojawią się na iPhone’ach dopiero zimą lub jesienią 2027 r. Można zakładać, że nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 27.4, która powinna być gotowa w marcu albo kwietniu przyszłego roku.

Pamiętajmy, że nadal czekamy na implementację nowych emotikon wprowadzonych w zeszłym roku. Tutaj będzie podobnie i powinny one pojawić się wczesną wiosną. Wraz z aktualizacją z numerkiem 26.4.

Oczywiście prace nad standardem na razie nie dobiegły końca i warto mieć to na uwadze. To oznacza, że propozycje obrazków mogą ulec zmianie i nawet część z nich może zostać wyrzucona do kosza, choć na obecnym etapie zdarza się to rzadko.

Sama aktualizacja iOS 27 zostanie zaprezentowana przez Apple już w czerwcu na WWDC26. Potem rozpoczną się beta testy. Sfinalizowane uaktualnienie powinno trafić na iPhone’y we wrześniu br.

źródło: Emojipedia