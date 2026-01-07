Aktualizacja iOS 26.3 beta. Apple testuje na iPhone’ach nowe uaktualnienia

iOS 26.3 beta to większa aktualizacja dla iPhone’ów. Testerzy czekają na drugie wydanie. Tymczasem Apple w ręce użytkowników iPhone’ów udostępniło pomniejsze uaktualnienie. Firma testuje to rozwiązanie od jakiegoś czasu. Jest bardzo możliwe, że wraz z aktualizacją iOS 26.3 zostanie ono wprowadzone na stałe.

iOS 26.3 beta 1 Apple udostępniło w grudniu i w tej wersji pojawia się trochę nowości. Była to pierwsza odsłona nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple oddało w ręce deweloperów oraz członków publicznego programu pilotażowego. Teraz testerzy dostali nowe uaktualnienie, ale nie jest to druga beta systemu.

iOS 26.3 beta i udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle

Testerzy wypatrują aktualizacji iOS 26.3 beta 2, a tymczasem Apple udostępniło członkom programu pilotażowego inny patch. Jest to pierwsze uaktualnienie dla tej wersji z cyklu „udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle”. Co to takiego? Firma opisuje to w następujący sposób.

Udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle zapewniają dodatkową ochronę iPhone’a między uaktualnieniami oprogramowania. W rzadkich przypadkach problemów zgodności te udoskonalenia zabezpieczeń mogą zostać tymczasowo usunięte, a następnie poprawione w przyszłym uaktualnieniu oprogramowania – wyjaśnia Apple.

Pomysł nie jest nowy, bo sięga czasów iOS 16, gdy trwały testy Rapid Security Response. Potem do rozwiązania wrócono w wersji beta oprogramowania z numerkiem 26.1.

Tego typu patche mają dostarczać poprawki zabezpieczeń dla kluczowych elementów oprogramowania, gdzie Apple wspomina m.in. o WebKit, Safari czy innych bibliotekach systemowych. Takie łatki są udostępniane niezależnie od innych aktualizacji i pozwalają na szybszą reakcję wobec ważnych błędów.

Na iPhone’ach testerów aktualizacja iOS 26.3 beta (a)

Po instalacji najnowszej łatki oznaczenie oprogramowania zmienia się na iOS 26.3 beta (a), ale sam build pozostał bez zmian i nadal jest to 23D5089e. W ustawieniach można jednak znaleźć dodatkową informację. To udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle oznaczone ciągiem znaków 23D770890b.

Taka aktualizacja pojawiła się nie tylko w nowej wersji oprogramowania dla iPhone’ów. Apple testuje udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle również w iPadOS 26.3 i macOS Tahoe 26.3. Można więc zakładać, że te pomniejsze patche będą w ten sposób dostarczane także dla iPadów oraz komputerów Mac.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, co nowego wnosi łatka? Okazuje się, że nic. Apple wyjaśnia, że pierwsze udoskonalenia zabezpieczeń dla iOS 26.3 beta nie zawiera żadnych poprawek. Patch udostępniono w ramach testu.

Druga beta nowego oprogramowania dla iPhone’ów zostanie udostępniona zapewne jeszcze w tym tygodniu. Najpierw dostaną ją deweloperzy, a chwilę później także członkowie publicznego programu pilotażowego. Sfinalizowana aktualizacja pojawi się pewnie pod koniec stycznia lub w lutym.

źródło: Macrumors