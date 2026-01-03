Tani MacBook z A18 Pro blisko. Ceny laptopa Apple będą niższe od Air z M5

MacBook z czipem Apple A18 Pro z iPhone’ów to nowy laptop, którego premiera ma odbyć się w tej połowie 2026 r. Komputer ma być tani i wiemy, że jego ceny będą niższe w porównaniu do modelu MacBook Air M5, który również ma zadebiutować w niedługim czasie. Co zaoferuje tani laptop Apple? Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu.

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, który ma zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. W drodze jest także tani notebook z czipem A18 Pro zapożyczonym z iPhone’ów. Kiedy zobaczymy to urządzenie? Jakie będą ceny i specyfikacja techniczna komputera?

Ceny laptopa MacBook Air M5 i modelu z czipem A18 Pro

Ceny nowych komputerów nie zostały jeszcze ogłoszone i poznamy je w dniu premiery. Jest jednak niemal pewnym, że MacBook Air M5 będzie kosztował tyle, co poprzednik z układem M4. W Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 999 dolarów. W Polsce jest to od 4499 złotych.

Nowy MacBook z czipem Apple A18 Pro ma być tani. Oczywiście jak na standardy producenta, ale ceny będą niższe względem modelu Air z układem M5 i mają zaczynać się w Stanach Zjednoczonych nawet od 599 dolarów, choć inne źródła wskazują na wyższe kwoty. W Polsce powinno to być mniej niż 4 tys. złotych.

Jeśli wierzyć ostatnim przeciekom, to komputer ma pojawić się w ofercie producenta już wiosną 2026 r. Można więc zakładać, że najwcześniej nastąpi to w marcu, ale nie można wykluczyć debiutu w kolejnych miesiącach tego roku.

Tani MacBook z Apple A18 Pro z podstawową specyfikacją techniczną

Dokładna specyfikacja techniczna komputera nie jest znana, ale tani MacBook z pewnością otrzyma nie tylko słabszy procesor. Apple zapewne pozbawi go części innych rozwiązań z modelu z czipem M5.

Procesor A18 Pro to układ, który znamy z iPhone’ów 16 Pro. SoC ma 6 rdzeni CPU oraz 6-rdzeniowy GPU i 16-rdzeniowy NPU dla zadań opartych na sztucznej inteligencji. Pod względem wydajności oferuje mniej więcej to, co czip M1 sprzed kilku lat. Apple w komputerze mogłoby też zredukować rozmiar pamięci RAM do 8 GB. Z drugiej strony możliwe, że pozostanie przy obecnych 16 GB, co jest obecnie minimum we wszystkich nowych Macach.

Wspomniany czip A18 Pro jest również pozbawiony wsparcia dla Thunderbolt. To oznacza, że tani MacBook zapewne otrzyma tylko zwykłe złącza USB C. Może zostać również pozbawiony innych interfejsów. Ekran to prawdopodobnie 12,9-calowy wyświetlacz LCD. Komputer powinien być również stosunkowy lekki. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Tahoe 26.

Nowy laptop Apple może mieć sporo wspólnego z 12-calowym MacBookiem sprzed lat. Były to komputery wyposażone w procesory Intela i z czasem zdecydowano się wycofać je z oferty. Nowy notebook może być poniekąd ich duchowym spadkobiercą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors