Aktualizacja iOS 27. 4 najciekawsze nowości, które szykuje Apple

iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, nad którą pracuje Apple. Jakie nowości wprowadzi to uaktualnienie? Wybraliśmy 4 najciekawsze funkcje, które pojawią się za kilka miesięcy. Aktualizacja iOS 27 to m.in. nowa Siri, usługa Zdrowie+ oraz wiele więcej.

iOS 27 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy później w 2026 r. Apple oczywiście już nad nią pracuje i z pewnością pojawi się sporo nowości. Wybraliśmy najciekawsze nowe funkcje, których można spodziewać się jesienią. Co nowego się pojawi?

Najlepsze funkcje dla iPhone’ów z aktualizacją iOS 27

Apple wraz z iOS 27 nie wprowadzi większych zmian w interfejsie użytkownika. Te wdrożono w zeszłym roku wraz z językiem dizajnu Liquid Glass i w 2026 r. z pewnością będzie on kontynuowany. Pojawią się jednak inne nowości.

Nowa Siri – wraz z aktualizacją iOS 27 planowane jest przebudowanie wirtualnej asystentki z iPhone'ów. Nowe funkcje pojawią się już wcześniej, bo z uaktualnieniem z numerkiem 26.4 . Jednak duże zmiany wizualne zostaną wprowadzone w późniejszym terminie. Prawdopodobnie Apple wdroży te nowości w dwóch etapach.

Apple Zdrowie+ – nowa usługa, która powinna skupiać się wokół zdrowia oraz kondycji użytkowników. Przecieki wskazują na płatny model subskrypcji, gdzie użytkownicy otrzymają spersonalizowane opcje. Można się domyślać, że będzie to w jakimś stopniu połączone z Fitness+. Nie można wykluczyć także łączonego abonamentu dla obu platform ze zniżką.

Nowe funkcje Apple Intelligence – pakiet funkcji AI wprowadzony najpierw w 2024 r. otrzyma kolejne nowości. To nie tylko nowa Siri. Firma pracuje nad nowym doświadczeniem z zakresu wyszukiwania i opcje z zakresu sztucznej inteligencji zostaną rozszerzone o Spotlight. Szczegóły nie są znane, ale przecieki wskazują na wdrożenie takich narzędzi wraz z aktualizacją iOS 27 i obecnie trwają testy.

Prostsze parowanie słuchawek AirPods – informacje na ten temat znaleziono w wewnętrznym buildzie oprogramowania dla iPhone'ów. Proces, choć już dziś jest nieskomplikowany, z kolejnym uaktualnieniem ma zostać jeszcze bardziej uproszczony. Być może obejmie to także inne akcesoria podłączane do telefonów. Również firm trzecich.

Apple z aktualizacją iOS 27 wprowadzi też inne nowości

Oczywiście to tylko krótka lista nowości, które Apple przygotowuje dla iOS 27. W rzeczywistości będzie tego więcej, choć jest zbyt wcześnie na szczegóły. Te poznamy bliżej planowanej premiery, która ma odbyć się w czerwcu na WWDC26.

Jakiś czas temu mówiono również o położeniu dużego nacisku na stabilność i nawiązano do porównań do systemu OS X Snow Leopard dla Maców, gdzie również Apple skupiło się na oprawie działania oprogramowania.

Aktualizacja iOS 27 zostanie zaprezentowana w czerwcu i wtedy poznamy najważniejsze nowości. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć w lipcu. Natomiast we wrześniu uaktualnienie dostaną wszyscy użytkownicy iPhone’ów.

źródło: opracowanie własne