tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Aktualizacja iOS 27. 4 najciekawsze nowości, które szykuje Apple
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

Aktualizacja iOS 27. 4 najciekawsze nowości, które szykuje Apple

iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, nad którą pracuje Apple. Jakie nowości wprowadzi to uaktualnienie? Wybraliśmy 4 najciekawsze funkcje, które pojawią się za kilka miesięcy. Aktualizacja iOS 27 to m.in. nowa Siri, usługa Zdrowie+ oraz wiele więcej. Zobaczmy, co nowego przygotowuje Apple.

Marcelina Poznańska 11 odsłon 0 komentarzy , , , ,

iOS 27 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy później w 2026 r. Apple oczywiście już nad nią pracuje i z pewnością pojawi się sporo nowości. Wybraliśmy najciekawsze nowe funkcje, których można spodziewać się jesienią. Co nowego się pojawi?

Najlepsze funkcje dla iPhone’ów z aktualizacją iOS 27

Apple wraz z iOS 27 nie wprowadzi większych zmian w interfejsie użytkownika. Te wdrożono w zeszłym roku wraz z językiem dizajnu Liquid Glass i w 2026 r. z pewnością będzie on kontynuowany. Pojawią się jednak inne nowości.

  • Nowa Siri – wraz z aktualizacją iOS 27 planowane jest przebudowanie wirtualnej asystentki z iPhone’ów. Nowe funkcje pojawią się już wcześniej, bo z uaktualnieniem z numerkiem 26.4. Jednak duże zmiany wizualne zostaną wprowadzone w późniejszym terminie. Prawdopodobnie Apple wdroży te nowości w dwóch etapach.
  • Apple Zdrowie+ – nowa usługa, która powinna skupiać się wokół zdrowia oraz kondycji użytkowników. Przecieki wskazują na płatny model subskrypcji, gdzie użytkownicy otrzymają spersonalizowane opcje. Można się domyślać, że będzie to w jakimś stopniu połączone z Fitness+. Nie można wykluczyć także łączonego abonamentu dla obu platform ze zniżką.
  • Nowe funkcje Apple Intelligence – pakiet funkcji AI wprowadzony najpierw w 2024 r. otrzyma kolejne nowości. To nie tylko nowa Siri. Firma pracuje nad nowym doświadczeniem z zakresu wyszukiwania i opcje z zakresu sztucznej inteligencji zostaną rozszerzone o Spotlight. Szczegóły nie są znane, ale przecieki wskazują na wdrożenie takich narzędzi wraz z aktualizacją iOS 27 i obecnie trwają testy.
  • Prostsze parowanie słuchawek AirPods – informacje na ten temat znaleziono w wewnętrznym buildzie oprogramowania dla iPhone’ów. Proces, choć już dziś jest nieskomplikowany, z kolejnym uaktualnieniem ma zostać jeszcze bardziej uproszczony. Być może obejmie to także inne akcesoria podłączane do telefonów. Również firm trzecich.

Apple z aktualizacją iOS 27 wprowadzi też inne nowości

Oczywiście to tylko krótka lista nowości, które Apple przygotowuje dla iOS 27. W rzeczywistości będzie tego więcej, choć jest zbyt wcześnie na szczegóły. Te poznamy bliżej planowanej premiery, która ma odbyć się w czerwcu na WWDC26.

Jakiś czas temu mówiono również o położeniu dużego nacisku na stabilność i nawiązano do porównań do systemu OS X Snow Leopard dla Maców, gdzie również Apple skupiło się na oprawie działania oprogramowania.

Aktualizacja iOS 27 zostanie zaprezentowana w czerwcu i wtedy poznamy najważniejsze nowości. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć w lipcu. Natomiast we wrześniu uaktualnienie dostaną wszyscy użytkownicy iPhone’ów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

5 trików i ukrytych funkcji z iPhone’a, które warto znać

źródło: opracowanie własne

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij