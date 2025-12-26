tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Kiedy iPhone Air 2? Apple może go wprowadzić ze smartfonami iPhone 18 Pro
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

Kiedy iPhone Air 2? Apple może go wprowadzić ze smartfonami iPhone 18 Pro

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, który nadal może zadebiutować w 2026 r., czyli kiedy? Nowe przecieki sugerują, że premiera telefonu ma odbyć się wraz z modelami iPhone 18 Pro i Max, których spodziewamy się we wrześniu. Poprzednie informacje o smartfonie iPhone Air 2 sugerowały, że debiut mógłby nastąpić później.

Marcelina Poznańska 12 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, którego normalnie spodziewalibyśmy się we wrześniu 2026 r. Wraz z telefonami z serii iPhone 18 Pro. Jednak wcześniej sugerowano, że Apple może mieć w związku z tym urządzeniem inne plany i premiera może zostać przesunięta. Jak będzie w rzeczywistości?

Premiera iPhone Air 2 może odbyć się ze smartfonami iPhone 18 Pro

Zacznijmy od tego, że Apple począwszy od 2026 r. wprowadza zmiany w harmonogramie wydawniczym własnych telefonów. Jesienią nie pojawi się podstawowy model iPhone 18. Mają to być tylko dwa urządzenia z serii Pro oraz pierwszy składak marki. Choć sprzedaż tego drugiego powinna zostać uruchomiona w późniejszym czasie.

Niedawno spekulowano, że premiera telefonu iPhone Air 2 również może zostać opóźniona i takie urządzenie zadebiutuje dopiero w 2027 r. Na przykład w pierwszej połowie z modelami 18 oraz 18e. Temu jednak zaprzecza leaker Fixed Focus Digital, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Czego należy się spodziewać?

Według źródła informacji iPhone Air 2 może jednak zadebiutować w drugiej połowie 2026 r., czyli rok po poprzedniku. To oznacza, że premiera powinna odbyć się we wrześniu, wraz z modelami 18 Pro. Smartfon wymaga jednak istotnych zmian, bo pierwsza generacja nie zdobyła sobie serc zbyt wielu klientów i sprzedaż jest poniżej oczekiwań.

Apple dla iPhone Air 2 szykuje ważne zmiany i niższe ceny

Tegoroczny telefon nie zyskał tak dużego zainteresowania wśród klientów, jak życzyłoby sobie Apple. Dosyć wysokie ceny w połączeniu z ograniczoną funkcjonalności sprawiły, że sprzedaż była poniżej oczekiwań. Ponadto urządzenie bardzo szybko zaczęło tracić na wartości.

Apple zapewne zdaje sobie sprawę z błędów, które popełniło przy tym telefonie i dlatego z myślą o modelu iPhone Air 2 brane są pod uwagę istotne zmiany, które mają zwiększyć jego atrakcyjność. Pierwsze z nich i chyba najważniejsze, to ceny, które powinny być niższe. Firma bierze pod uwagę ich obniżenie.

Ponadto iPhone Air 2 powinien otrzymać bardziej funkcjonalny aparat fotograficzny. Pojawi się drugi obiektyw, co pozwoli znacząco zwiększyć możliwości kamery. Mówi się także o nieco większej baterii, choć tutaj dużym ograniczeniem jest bardzo cienka konstrukcja telefonu oraz komorze parowej. To drugie rozwiązanie umożliwi lepsze odprowadzanie ciepła. Jeśli wszystko to uda się osiągnąć, to urządzenie z pewnością stanie się atrakcyjniejsze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

macOS — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

źródło: Macrumors

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij