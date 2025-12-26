Kiedy iPhone Air 2? Apple może go wprowadzić ze smartfonami iPhone 18 Pro

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, który nadal może zadebiutować w 2026 r., czyli kiedy? Nowe przecieki sugerują, że premiera telefonu ma odbyć się wraz z modelami iPhone 18 Pro i Max, których spodziewamy się we wrześniu. Poprzednie informacje o smartfonie iPhone Air 2 sugerowały, że debiut mógłby nastąpić później.

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, którego normalnie spodziewalibyśmy się we wrześniu 2026 r. Wraz z telefonami z serii iPhone 18 Pro. Jednak wcześniej sugerowano, że Apple może mieć w związku z tym urządzeniem inne plany i premiera może zostać przesunięta. Jak będzie w rzeczywistości?

Premiera iPhone Air 2 może odbyć się ze smartfonami iPhone 18 Pro

Zacznijmy od tego, że Apple począwszy od 2026 r. wprowadza zmiany w harmonogramie wydawniczym własnych telefonów. Jesienią nie pojawi się podstawowy model iPhone 18. Mają to być tylko dwa urządzenia z serii Pro oraz pierwszy składak marki. Choć sprzedaż tego drugiego powinna zostać uruchomiona w późniejszym czasie.

Niedawno spekulowano, że premiera telefonu iPhone Air 2 również może zostać opóźniona i takie urządzenie zadebiutuje dopiero w 2027 r. Na przykład w pierwszej połowie z modelami 18 oraz 18e. Temu jednak zaprzecza leaker Fixed Focus Digital, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Czego należy się spodziewać?

Według źródła informacji iPhone Air 2 może jednak zadebiutować w drugiej połowie 2026 r., czyli rok po poprzedniku. To oznacza, że premiera powinna odbyć się we wrześniu, wraz z modelami 18 Pro. Smartfon wymaga jednak istotnych zmian, bo pierwsza generacja nie zdobyła sobie serc zbyt wielu klientów i sprzedaż jest poniżej oczekiwań.

Apple dla iPhone Air 2 szykuje ważne zmiany i niższe ceny

Tegoroczny telefon nie zyskał tak dużego zainteresowania wśród klientów, jak życzyłoby sobie Apple. Dosyć wysokie ceny w połączeniu z ograniczoną funkcjonalności sprawiły, że sprzedaż była poniżej oczekiwań. Ponadto urządzenie bardzo szybko zaczęło tracić na wartości.

Apple zapewne zdaje sobie sprawę z błędów, które popełniło przy tym telefonie i dlatego z myślą o modelu iPhone Air 2 brane są pod uwagę istotne zmiany, które mają zwiększyć jego atrakcyjność. Pierwsze z nich i chyba najważniejsze, to ceny, które powinny być niższe. Firma bierze pod uwagę ich obniżenie.

Ponadto iPhone Air 2 powinien otrzymać bardziej funkcjonalny aparat fotograficzny. Pojawi się drugi obiektyw, co pozwoli znacząco zwiększyć możliwości kamery. Mówi się także o nieco większej baterii, choć tutaj dużym ograniczeniem jest bardzo cienka konstrukcja telefonu oraz komorze parowej. To drugie rozwiązanie umożliwi lepsze odprowadzanie ciepła. Jeśli wszystko to uda się osiągnąć, to urządzenie z pewnością stanie się atrakcyjniejsze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors