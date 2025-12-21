tablety.pl

iPhone 18 Pro i Max z Face ID pod ekranem. Dynamiczna wyspa zniknie
iPhone 18 Pro i Max z Face ID pod ekranem. Dynamiczna wyspa zniknie

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się w 2026 r. w telefonach ma zniknąć dynamiczna wyspa. W zamian pojawi się Face ID po ekranem, a kamerka do selfie zostanie przeniesiona w inne miejsce. Przy okazji dowiadujemy się, że główny aparat smartfonów iPhone 18 Pro i Max otrzyma ważne zmiany.

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które mają wprowadzić różne zmiany. Sam dizajn nie ulegnie większym modyfikacjom i nadal ma bazować na konstrukcji unibody. Sporo się jednak zmieni z przodu. Dynamiczna wyspa ma zniknąć. Co stanie się z funkcją Face ID?

Dynamiczna wyspa zniknie w smartfonach iPhone 18 Pro i Max

Apple już od dłuższego czasu pracuje nad stworzeniem nowego rozwiązania mającego zastąpić dynamiczną wyspę. Z informacji uzyskanych przez serwis źródłowy wynika, że taka funkcja w modelach iPhone 18 Pro i Max ma zniknąć. W jej miejsce pojawi się coś nowego.

Nowe smartfony Apple mają otrzymać długo wyczekiwane Face ID pod ekranem. To oznacza, że elementy kamery TrueDepth znikną z pola widzenia i znajdą się pod wyświetlaczem. Nie dotyczy to jednak przedniej kamery Center Stage do selfie. Ta ma zostać przesunięta. Gdzie? W jeden z narożników ekranu, co widzieliśmy kilka lat temu w różnych telefonach z Androidem.

W ten sposób dynamiczna wyspa, która ma postać pastylki, ma odejść w niepamięć, choć pewnie będzie jeszcze obecna przez jakiś czas w tańszych telefonach marki. Będzie to największa zmiana wizualna w modelach iPhone 18 Pro i Max. Z tyłu obudowy mają przypominać to, co znamy z obecnej generacji.

Apple iPhone 18 Pro i Max z udoskonalonym aparatem

Aparat fotograficzny telefonów iPhone 18 Pro oraz Max nie zostanie przeprojektowany i nadal ma bazować na projekcie z tego roku. Co nie zmienia faktu, że w planach są różne udoskonalenia. Jedną z najważniejszych może być zmienne światło przysłony dla głównego obiektywu. To nowość, nad którą Apple również pracowało od lat.

Począwszy od modeli 14 Pro jest to niezmiennie ƒ/1.78. Nowe smartfony pozwolą użytkownikom na regulowanie światła przysłony. W ten sposób zyskają więcej możliwości. Nie wiadomo jednak, jak to dokładnie ma działać i w jakim stopniu na działanie takiej funkcji wpłyną rozmiary sensorów, co może być pewnym ograniczeniem.

Smartfony iPhone 18 Pro i Max dostaną także liczne udoskonalenia, których nie widać gołym okiem. Są to m.in. nowy procesor Apple A20 Pro, który będzie wykonany w 2-nm litografii TSMC. Następnie mamy modem 5G C2, który również jest autorskim rozwiązaniem i ma zapewnić firmie uzyskanie niezależności od Qualcomma.

Premiera telefonów odbędzie się we wrześniu 2026 r. Wtedy mamy zobaczyć także składany smartfon Apple, który będzie pierwszą konstrukcją tego typu w ofercie producenta.

iOS 26 – najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

źródło: The Information

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

