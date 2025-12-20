iMac Pro z Apple M5 Max w drodze. Kiedy pojawi się nowy komputer?

iMac Pro z czipem Apple M5 Max to nowy komputer, którego premiera powinna odbyć się w 2026 r. Kiedy zobaczymy to urządzenie oraz co zaoferuje specyfikacja techniczna maszyny? Komputer iMac Pro z Apple M5 Mac będzie potężny i zaoferuje bardzo dużą wydajność. Będzie to sprzęt dla profesjonalistów oraz poweruserów.

iMac Pro z Apple M5 Max to nowy komputer, nad którym pracuje firma Tima Cooka. Pierwsza generacja tej maszyny ma już osiem lat, bo debiutowała w 2017 r. Były to jeszcze czasy procesorów Intela. Mogłoby się zdawać, że producent zupełnie zapomniał o tym sprzęcie, ale wygląda na to, że jednak nie i w drodze jest nowy model.

Nowy komputer iMac Pro z Apple M5 Max i mocną specyfikacją

Nowy iMac Pro został znaleziony w zestawie narzędzi do debugowania jądra używanych przez inżynierów Apple. Tam natrafiono na urządzenie mające identyfikator J833c z platformą H17C. Ten drugi kryptonim łączy się z Sotra C, czyli procesorem M5 Max.

Wiele wskazuje na to, że iMac Pro z czipem Apple M5 Max jest obecnie w fazie aktywnych testów, które prowadzi producent. Rodzi się jednak pytanie. Czy takie urządzenie w ogóle trafi na rynek? Jego przeznaczenie może być inne.

Apple ma wiele prototypowych urządzeń, które wykorzystuje do własnych celów. Są to na przykład iPady Mini z oprogramowaniem tvOS czy MacBooki mające procesory A15 dla iPhone’ów. Jak dobrze wiemy, takich urządzeń w ofercie producenta nie ma i służą one do testów różnych rozwiązań na potrzeby wewnętrzne.

Czy więc iMac Pro z czipem Apple M5 Max trafi na rynek? Sugeruje się, że firma może rzeczywiście tchnąć świeże życie w te komputery i zdecyduje się na ich wprowadzenie do oferty. Będzie to high-endowa maszyna z mocną specyfikacją techniczną, która wypełni lukę w portfolio urządzeń marki dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników. Dokładne plany producenta nie są jednak znane.

Apple M5 Max najpierw w nowych laptopach MacBook Pro

Sam czip Apple M5 Max trafi najpierw do nowych laptopów z serii MacBook Pro, których premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Powinno zbiec się to w czasie z debiutem nowych modeli z serii Air. Czy wtedy pojawi się też odświeżony iMac Pro?

Jakiś czas temu Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu Apple, twierdził, że firma rzeczywiście bierze pod uwagę wprowadzenie na rynek nowego komputera iMac Pro, który spełni potrzeby wymagających klientów. Maszyna ma dysponować większym ekranem w porównaniu do standardowych iMaców, gdzie znajdują się 24-calowe wyświetlacze Retina.

Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Apple w przyszłym roku planuje odświeżyć wiele własnych komputerów. Na liście nowości są MacBooki Pro i Air oraz Mac Mini czy Mac Studio, które dostaną różne procesory z rodziny M5.

źródło: Macrumors