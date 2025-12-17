iPhone 17e z MagSafe. Cena smartfona iPhone Air 2 może być niższa

iPhone 17e i iPhone Air 2 to dwa nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się w 2026 r. Poznajemy nowe szczegóły. Pierwszy z telefonów ma dostać wsparcie dla MagSafe. Natomiast ceny modelu iPhone Air 2 mogą być niższe, co pozwoli Apple zwiększyć sprzedaż. Przy okazji firma planuje istotne zmiany.

iPhone 17e oraz iPhone Air 2 to dwa nowe smartfony, które zobaczymy dopiero za jakiś czas. Pierwszy pojawi się jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Drugi najwcześniej jesienią lub dopiero w 2027 r. Nowe szczegóły na temat planów Apple uzyskał serwis The Information. Czego się dowiadujemy?

Smartfon Apple iPhone 17e z obsługą MagSafe

The Information uzyskał informacje o smartfonie iPhone 17e, który powinien zadebiutować w ciągu najbliższych miesięcy. Dowiadujemy się, że telefon będzie pozbawiony jednego z największych braków modelu 16e. Co to takiego? Mowa o wsparciu dla MagSafe.

Źródło informacji twierdzi, że Apple zamierza dodać w telefonie iPhone 17e obsługę akcesoriów magmatycznych i choć w raporcie źródłowym nie padła nazwa MagSafe, tak jest w zasadzie w 100 proc. pewnym, że chodzi dokładnie o to rozwiązanie. Jest to zmiana na plus i dodanie wsparcia dla tej funkcji z pewnością cieszy.

Widzimy, że Apple próbuje na różne sposoby ulepszyć nowego smartfona z serii „e” i choć może nie jest to proste, tak skutecznie do tego dąży. Pamiętajmy, że tutaj kluczowy czynnik odgrywa także niższa cena. Producent musi więc podejmować wyważone decyzje.

Premiera telefonu iPhone 17e odbędzie się pewnie po około roku od poprzednika. To oznacza, że urządzenie może zadebiutować w lutym. Przecieki wskazują także na inne ulepszenia. Na liście są ekran z dynamiczną wyspą, wyświetlacz z węższymi ramkami czy przednia kamera do selfie Center Stage.

Ceny modelu iPhone Air 2 mogą być niższe i Apple szykuje zmiany

Następnie serwis źródłowy wspomina o telefonie iPhone Air 2, który to już pojawiać się w przeciekach. Niedawne plotki sugerowały, że takie urządzenie może nie pojawić się w 2026 r., a dopiero za kilkanaście miesięcy.

Apple rozważa niższe ceny z myślą o modelu iPhone Air 2. Jak dobrze wiemy, poprzednik nie sprzedaje się zbyt dobrze i z pewnością wpływ na to miały dosyć wysokie ceny telefonu. Ich obniżenie może sprawić, że smartfonem zainteresuje się większa liczba klientów.

Ponadto Apple planuje istotne zmiany i te mają sprawić, że urządzenie stanie się bardziej atrakcyjne dla klientów. Poza niższymi cenami, jest to bardziej rozbudowany aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Obecna generacja smartfona ma pojedynczą kamerę.

To ma sprawić, że kolejna generacja telefonu ma być atrakcyjniejsza. Wiele wskazuje na to, że premiera rzeczywiście odbędzie się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. Wraz z modelami iPhone 18 oraz 18e. W przyszłym roku we wrześniu mamy zobaczyć składanego smartfona oraz wersje 18 Pro i Max.

źródło: The Information