iPhone 18 Pro i Max w kodzie iOS 26. Lista nowości Apple na 2026 rok długa

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Lista nowości marki na 2026 r. jest znacznie dłuższa. Nazwy kodowe urządzeń zostały znalezione we wczesnej wersji iOS 26. Jest tego naprawdę sporo.

Wczesny build iOS 26 potwierdza smartfony iPhone 18 Pro i Max

Rabka tajemnicy uchyla nam kompilacja iOS 26 oznaczona ciągiem znaków 23A5234w. Pierwszym buildem dla deweloperów był 23A5260n, a więc jest to wersja jeszcze sprzed publicznego programu pilotażowego stworzona na wewnętrzne potrzeby producenta. W tym czasie Apple nazywało oprogramowanie jeszcze jako iOS 19.

iPhone 18 Pro ukrywa się pod nazwą kodową V63. Natomiast model Max to V64. Są też inne nowe telefony. iPhone Air 2 to V62, a tańszy 17e to V159. Jest też pierwszy składak mający kryptonim V68.

Na tym nie koniec, bo lista nowych urządzeń Apple na 2026 r. jest znacznie dłuższa. Można się z nią zapoznać niżej.

Lista urządzeń Apple na 2026 rok

Urządzenia dla domu i AirTag 2

AirTag 2 – B589

– B589 Apple Studio Display 2 – J427 i J527

– J427 i J527 Nowe Apple TV 4K – J355

4K – J355 HomePad ze stacją – J490

HomePad montowany na ścianie – J491

– J491 Nieznane akcesorium – J229

– J229 HomePod Mini 2 – B525

Tablety iPad

iPad 12 – J581 i J582

– J581 i J582 iPad Air M4 – J707, J708, J737 oraz J738

Komputery Mac

Tani MacBook z Apple A18 Pro – J700

– J700 MacBook Pro M5 Pro i Max – J714c, J714s, J716c, J716s

– J714c, J714s, J716c, J716s MacBook Air M5 – J813 i J815

– J813 i J815 Mac Studio M5 – J775c i J775d

– J775c i J775d Mac Mini M5 – J873g i J873s

– J873g i J873s 14-calowy MacBook Pro M6 – J804

– J804 MacBook Pro M6 Pro i Max – K114c, K114s, K116c, K116s

Urządzenia noszone

Vision Air – N100

– N100 Okulary AR – N421

– N421 Okulary AR podłączane do Maca – N107

– N107 Tańszy headset Vision Pro – N109

– N109 Inteligentne okulary AI – N50 (obecnie N401)

– N50 (obecnie N401) Apple Watch Series 12 – N237 i N238

– N237 i N238 Apple Watch Ultra 4 – N240

Czipy

U3 (Ultra Wideband) – T2034

– T2034 M5 Pro/Max/Ultra – T6050

– T6050 M6 – T8152

– T8152 A20/A20 Pro – T8160

– T8160 S11 – T8320

Jest więc tego naprawdę sporo. Przy okazji warto dodać, że w kodzie iOS 26 znaleziono także kilka identyfikatorów, których nie udało się powiązać z żadnymi konkretnymi urządzeniami. Są to sprzęty ukrywające się pod nazwami kodowymi N110, N209, N216, J349, J190 oraz J226.

źródło: Macrumors