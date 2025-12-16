iPhone 18 Pro i Max w kodzie iOS 26. Lista nowości Apple na 2026 rok długa
iPhone 18 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się w 2026 r. To nie koniec nowości firmy na przyszły rok, która jest naprawdę długa. Rąbka tajemnicy uchyla nam kod wczesnej wersji iOS 26. Apple przygotowuje mnóstwo nowych produktów. Co to za urządzenia?
iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Lista nowości marki na 2026 r. jest znacznie dłuższa. Nazwy kodowe urządzeń zostały znalezione we wczesnej wersji iOS 26. Jest tego naprawdę sporo.
Wczesny build iOS 26 potwierdza smartfony iPhone 18 Pro i Max
Rabka tajemnicy uchyla nam kompilacja iOS 26 oznaczona ciągiem znaków 23A5234w. Pierwszym buildem dla deweloperów był 23A5260n, a więc jest to wersja jeszcze sprzed publicznego programu pilotażowego stworzona na wewnętrzne potrzeby producenta. W tym czasie Apple nazywało oprogramowanie jeszcze jako iOS 19.
iPhone 18 Pro ukrywa się pod nazwą kodową V63. Natomiast model Max to V64. Są też inne nowe telefony. iPhone Air 2 to V62, a tańszy 17e to V159. Jest też pierwszy składak mający kryptonim V68.
Na tym nie koniec, bo lista nowych urządzeń Apple na 2026 r. jest znacznie dłuższa. Można się z nią zapoznać niżej.
Lista urządzeń Apple na 2026 rok
Urządzenia dla domu i AirTag 2
- AirTag 2 – B589
- Apple Studio Display 2 – J427 i J527
- Nowe Apple TV 4K – J355
- HomePad ze stacją – J490
- HomePad montowany na ścianie – J491
- Nieznane akcesorium – J229
- HomePod Mini 2 – B525
Tablety iPad
- iPad 12 – J581 i J582
- iPad Air M4 – J707, J708, J737 oraz J738
Komputery Mac
- Tani MacBook z Apple A18 Pro – J700
- MacBook Pro M5 Pro i Max – J714c, J714s, J716c, J716s
- MacBook Air M5 – J813 i J815
- Mac Studio M5 – J775c i J775d
- Mac Mini M5 – J873g i J873s
- 14-calowy MacBook Pro M6 – J804
- MacBook Pro M6 Pro i Max – K114c, K114s, K116c, K116s
Urządzenia noszone
- Vision Air – N100
- Okulary AR – N421
- Okulary AR podłączane do Maca – N107
- Tańszy headset Vision Pro – N109
- Inteligentne okulary AI – N50 (obecnie N401)
- Apple Watch Series 12 – N237 i N238
- Apple Watch Ultra 4 – N240
Czipy
- U3 (Ultra Wideband) – T2034
- M5 Pro/Max/Ultra – T6050
- M6 – T8152
- A20/A20 Pro – T8160
- S11 – T8320
Jest więc tego naprawdę sporo. Przy okazji warto dodać, że w kodzie iOS 26 znaleziono także kilka identyfikatorów, których nie udało się powiązać z żadnymi konkretnymi urządzeniami. Są to sprzęty ukrywające się pod nazwami kodowymi N110, N209, N216, J349, J190 oraz J226.
