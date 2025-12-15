tablety.pl

iOS 26.3 beta 1 już jest. Nowa aktualizacja dla iPhone'ów wprowadza nowości
Apple iOS 
iOS 26.3 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która została udostępniona przez Apple do testów. Wkrótce ruszy publiczny program pilotażowy i wiemy, że uaktualnienie wprowadzi jakieś nowości. Co nowego Apple umieściło w iOS 26.3 beta i kiedy ta aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników?

Dawid Długosz

iOS 26.3 beta 1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniono zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po wydaniu sfinalizowanej wersji oprogramowania z numerkiem 26.2. Co nowego tu znajdziemy? Kiedy Apple ukończy prace nad tym systemem?

iOS 26.3 beta 1 dla iPhone’ów w rękach deweloperów

iOS 26.3 beta 1 w pierwszej kolejności trafia w ręce deweloperów. Otrzymali oni build oznaczony ciągiem znaków 23D5089e. W przypadku pierwszych edycji poglądowych nowych aktualizacji kompilacje trafiają najpierw w ręce twórców oprogramowania, którzy posiadają konta w programie deweloperskim. Nie inaczej jest tym razem.

Kiedy pierwszy build iOS 26.3 beta 1 zostanie udostępniony członkom publicznego programu pilotażowego, gdzie będą mogli zainstalować go wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów? Zazwyczaj jest to dzień lub dwa po oddaniu oprogramowania w ręce deweloperów. Można więc założyć, że nastąpi to w okolicy środy.

Oprogramowanie nie pojawi się w krótkim czasie. Spodziewajmy się, że program pilotażowy wersji beta potrwa co najmniej kilka tygodni, a już do końca br. nie pojawi się żaden nowy build. Apple pewnie będzie chciało zakończyć prace nad tym uaktualnieniem pod koniec stycznia lub w lutym. Sfinalizowana wersja zostanie poprzedzona edycją RC (Release Candidate), która trafi w ręce testerów oraz deweloperów kilka dni wcześniej przed aktualizacją dla wszystkich użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z iOS 26.3 pojawią się także aktualizacje z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia Apple. Mowa oczywiście o iPadOS, watchOS, macOS Tahoe, tvOS, visionOS oraz oprogramowaniu dla głośników HomePod.

Co nowego z aktualizacją iOS 26.3 beta 1

Pełna lista nowości zaszytych w iOS 26.3 beta 1 nie jest na razie znana, ale można się spodziewać, że trochę ich będzie. Osoby, które zainstalowały to oprogramowanie, już zaczynają odkrywać pierwsze nowe funkcje oraz zmiany, a wkrótce będzie tego tylko więcej. Co nowego znaleziono?

Apple zaimplementowało w nowej aktualizacji funkcje, które ułatwią przejście z iPhone’a na telefon z Androidem. Następnie mamy przekazywanie powiadomień na smartwatche i inne urządzenia naręczne firm trzecich. Już wcześniej mówiło się o tym, że gigant planuje dodać takie rozwiązania i oto są, co z pewnością w sporym stopniu jest następstwem działań UE.

Pamiętajmy, że znacznie więcej nowości znajdzie się w aktualizacji z numerkiem 26.4. Obejmą one Siri, nowe emoji oraz dużo innych nowych funkcji.

źródło: opracowanie własne

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

