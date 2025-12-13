iOS 27 i 26.4 wprowadzą różne nowości. Jedna nowa funkcja dla iOS 28

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która zostanie zaprezentowana w czerwcu 2026 r. Kilka miesięcy wcześniej pojawi się iOS 26.4. Poznajemy część nowości planowanych przez Apple. Serwis źródłowy ujawnił także zmiany, które planowane są dla iOS 28 oraz macOS 28. Drugi system ma dostać aplikację Zdrowie.

iOS 27 to aktualizacja dla iPhone’ów, której prezentacja odbędzie się w czerwcu na WWDC26. Wiemy, że wprowadzi ona wiele nowości. Nie wszystkie z nich dochowano w tajemnicy. Serwis źródłowy uzyskał informacje związane z planami Apple. Dotyczą one również innych uaktualnień. Najwięcej szczegółów dotyczy iOS 26.4, którego spodziewamy się wiosną przyszłego roku.

Aktualizacja iOS 26.4 dla iPhone’ów wprowadzi liczne nowości

iOS 26.4 to duża aktualizacja, która zostanie udostępniona wiosną. Obecnie stabilnym wydaniem pozostaje wersja z numerkiem 26.2. Co nowego zobaczymy za kilka miesięcy? Filipe Espósito mówi o następujących nowych funkcjach.

Przeprojektowana oraz bardziej spersonalizowana asystentka Siri napędzana Apple Intelligence.

napędzana Apple Intelligence. Odświeżona aplikacja Zdrowie z nowym widokiem i prostszym dostępem do wybranych danych.

Możliwość tworzenia folderów w aplikacji Freeform.

Nowe funkcje dla słuchawek AirPods, w tym dokładniejsze lokalizowanie na zewnątrz w platformie Znajdź.

Subskrypcja Zdrowie+, która ma dawać dostęp do unikalnych funkcji na zasadzie płatnego abonamentu.

Nowa zawartość sportowa w aplikacji Apple TV, której to jednak nie sprecyzowano.

Można się domyślać, że to nie koniec nowości z iOS 26.4 i będzie ich więcej. Są to na przykład nowe emoji, które Apple również planuje wprowadzić wraz z tą aktualizacją. Program pilotażowy wersji beta tego oprogramowania może ruszyć już w okolicy lutego. Premiera dla wszystkich użytkowników iPhone’ów odbędzie się pewnie w marcu lub kwietniu.

Apple planuje nowe funkcje dla iOS 27 i iOS 28 oraz macOS 28

Serwis źródłowy uzyskał również pewne informacje o bardziej odległych planach producenta. Wraz z aktualizacją iOS 27 dla iPhone’ów pojawią się dwa udoskonalenia. Pierwsze dotyczy kolekcji fotografii w aplikacji Zdjęcia. Drugie procesu parowania słuchawek bezprzewodowych AirPods.

W raporcie serwisu źródłowego znalazła się także informacja dotycząca iOS 28, czyli aktualizacji dla iPhone’ów na 2027 r. Firma planuje wprowadzić nowe wskaźniki monitorowania snu w zegarkach Apple Watch. Natomiast w systemie macOS 28 ma zostać dodana aplikacja Zdrowie.

Informacje pochodzą z wewnętrznej kompilacji systemu z numerkiem 26. W nim doszukano się również informacji o nowych sprzętach. Są to iPad Air M4 i iPad 12 z czipem A19 oraz AirTag 2 i HomePod Mini 2. Premiera tych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka ma odbyć się w pierwszej połowie 2026 r.

źródło: Macworld