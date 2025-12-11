iPad Air M4 i iPad 12 z A19. Nowe tablety Apple blisko. Kiedy premiera?

iPad Air M4 i iPad 12 to dwa nowe tablet Apple, których premiera odbędzie się w 2026 r. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że całkiem w niedługim czasie. Co ciekawe, tani iPad 12 ma dostać ten sam procesor, który ma iPhone 17, a więc jest to czip Apple A19. Oba urządzenia mają również otrzymać autorski układ N1.

iPad Air M4 i iPad 12 to dwa nowe tablety Apple, mają pojawić się w ofercie marki w 2026 r. Wygląda na to, że ich premiera może zostać przyspieszona, co sugeruje raport serwisu źródłowego. Przy okazji poznajemy pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną i w przypadku tańszego modelu mogą one być pewnym zaskoczeniem.

Tablet iPad 12 z czipem Apple A19 ze smartfona iPhone 17

Apple w najtańszych tabletach umieszczało starsze procesory z iPhone’ów i nie były to ich najnowsze układy od czasu 4. generacji. iPad 12 pod tym względem ma być przełomem. Serwis źródłowy uzyskał informacje, które wskazują na najnowszy czip A19. Ten sam, który znajduje się w telefonie iPhone 17 z tego roku.

iPad 12 z procesorem Apple A19 będzie więc naprawdę mocnym urządzeniem. Jest to o tyle ciekawe, że dotychczasowe przecieki sugerowały, że ten układ zostanie zaimplementowany w droższym modelu Mini 8, którego premiera również ma odbyć się w 2026 r.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Urządzenie powstaje pod nazwami kodowymi J581 oraz J588. Natomiast model Mini 8. generacji ma kryptonimy J510 i J511.

Kiedy tablety Apple iPad Air M4 i iPad 12?

Tablety Apple odświeżane są zazwyczaj co około półtora roku. To również może ulec pewnym zmianom. Nowe informacje mówią o tym, że iPad Air M4 ma pojawić się w ofercie jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. To samo dotyczy tańszego iPada 12. generacji. To o tyle ciekawe, że model z czipem M3 oraz 11. generacja debiutowały w marcu br., czyli jeszcze niespełna rok temu.

Warto dodać, że iPad 12 z procesorem A17 w połączeniu z 8 GB pamięci operacyjne RAM powinien zapewnić pełne wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Poprzednik z tego roku jest ostatnim tabletem z oprogramowaniem iPadOS, który nie obsługuje tych narzędzi AI, bo ma starszy czip A16 pochodzący z 2022 r.

iPad Air M4 i 12. generacja podstawowego tabletu raczej nie wprowadzą zbyt wielu nowości. Można zakładać, że dizajn nie ulegnie większym zmianom i będą to urządzenia bardzo podobne do poprzedników.

Najważniejszymi nowościami w obu urządzeniach będą nowe procesory oraz autorski czip N1. Ten ostatni znamy z nowych iPhone’ów i odpowiada ona za obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. W ten sposób Apple próbuje uniezależnić się od dostawców i w tym przypadku jest to firma Broadcom. Wcześniej gigant wprowadził własne modemy 5G – C1 oraz C1X, a w przyszłym roku pojawi się bardziej zaawansowany C2 dla iPhone’ów 18.

