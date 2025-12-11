iOS 26.2. Co z aktualizacją i kiedy udostępni ją Apple?

iOS 26.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która powinna zostać udostępniona na początku tygodnia. Tymczasem nadal jej nie ma. Co sprawiło, że Apple wstrzymuje się z premierą uaktualnienia iOS 26.2 dla iPhone’ów oraz aktualizacji na pozostałe urządzenia? Kiedy to oprogramowanie trafi na sprzęty użytkowników?

iOS 26.2 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza nowe funkcje. Kilka dni temu firma udostępniła testerom wydanie RC. Wszyscy więc spodziewali się, że jej publiczna premiera odbędzie się na początku tego tygodnia. Tak się nie stało. Czym to jest spowodowane i kiedy można spodziewać się tego oprogramowania?

Kiedy aktualizacja iOS 26.2 dla iPhone’ów

Zacznijmy od samych opóźnień. Apple na początku tego tygodnia udostępniło testerom nowy build Realese Candidate (RC2) nowego oprogramowania dla iPhone’ów, a więc w poprzednim znaleziono zapewne jeszcze jakieś ostatnie błędy, które należało usunąć przed premierą dla wszystkich użytkowników.

Od tego zdarzenia upłynęło już kilka dni, a więc można zakładać, że aktualizacja iOS 26.2 jest już gotowa do udostępnienia i jej wydanie to kwestia najbliższych dni, a nawet godzin. Możliwe, że pojawi się jeszcze dziś w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Wtedy warto na iPhonie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia i sprawdzić, czy już jest.

