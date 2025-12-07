iOS 26.2 – o której aktualizacja dla iPhone’a? Jak się przygotować?

iOS 26.2 to duża aktualizacja dla iPhone’a, której premiera jest blisko. O której godzinie udostępni ją Apple i jak odpowiednio przygotować się przed instalacją oprogramowania? Uaktualnienie iOS 26.2 wprowadzi trochę nowości, które wkrótce otrzymają wszyscy użytkownicy. Zobaczmy, co warto wiedzieć już teraz.

iOS 26.2 to większa aktualizacja dla iPhone’a, którą Apple kilka tygodni temu udostępniło w wersji beta. Publiczny program pilotażowy dobiegł końca i testerzy otrzymali w tym tygodniu wydanie RC. Obecnie Apple szykuje się do udostępnienia uaktualnienia dla wszystkich użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Co warto wiedzieć już dziś?

Jak przygotować iPhone’a przed instalacją iOS 26.2

iOS 26.2 to aktualizacja o sporych rozmiarach, która wprowadza nowe funkcje i jej instalacja wymaga trochę wolnego miejsca. Potrzeba na to co najmniej kilkunastu gigabajtów przestrzeni w pamięci. Dlatego jeśli wasz telefon jest „zaśmiecony” aplikacjami, filmami czy zdjęciami, to w pierwszej kolejności warto rozważyć zrobienie porządków. W przeciwnym wypadku urządzenie uniemożliwi zainstalowanie uaktualnienia wyświetlając stosowny komunikat.

Kolejna rzecz to kopia zapasowa. Backup to święta rzecz i należy przeprowadzać go regularnie. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak i to wymagałoby odtworzenia oprogramowania oraz danych przechowywanych na telefonie. Można to zrobić na komputerze lub też skorzystać z opcji z użyciem chmury iCloud.

Na koniec warto mieć na uwadze, że nie wszystkie iPhone’y z zeszłorocznym oprogramowaniem otrzymają aktualizację do iOS 26.2. Apple usunęło wcześniej w tym roku z listy wsparcia modele Xs, Xs Max i Xr z 2018 r. Nowe uaktualnienie trafi na „jedenastki” i wszystkie nowsze smartfony. Dla pozostałych pojawi się łatka z numerkiem 18.7.3.

O której Apple udostępni aktualizację iOS 26.2

Kilka dni temu testerzy otrzymali wersje RC, a więc publiczna premiera iOS 26.2 powinna odbyć się w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Być może już w poniedziałek. Uaktualnienia należy wypatrywać w okolicy 19:00 czasu w Polsce.

Wtedy trzeba będzie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o dostępności nowej wersji systemu, którą należy pobrać. Potem rozpocznie się instalacja, co będzie wymagało ponownego uruchomienia telefonu. Proces, w zależności od modelu telefonu, może zająć nawet więcej niż 20 minut.

Wkrótce Apple udostępni także aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2, iPadOS 26.2, nowe oprogramowanie dla głośników HomePod z tym samym numerkiem oraz macOS Tahoe 26.2 dla Maców. Powinien też pojawić się nowy firmware dla słuchawek AirPods. Wszystkie te uaktualnienia również powinny zostać udostępnione w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Tak więc z pewnością będzie co aktualizować. Na dniach ruszą beta testy wersji 26.3. gdzie również nie zabraknie nowości.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne