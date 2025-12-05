iOS 26.3 beta. Kiedy nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 26.3 beta to kolejna poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, gdzie Apple wprowadzi pewne nowości. Kiedy pojawi się ta aktualizacja? Ile potrwa publiczny program pilotażowy? Apple powinno rozpocząć testy iOS 26.3 beta na dniach, ale na sfinalizowane uaktualnienie poczekamy kilka tygodni.

iOS 26.3 beta to kolejny etap w rozwoju oprogramowania dla iPhone’ów. Stabilną wersją pozostaje wydanie z numerkiem 26.1. Tymczasem na dniach pojawi się aktualizacja 26.2, która jest już na etapie RC (Release Candidate). Kiedy Apple uruchomi program pilotażowy kolejnego uaktualnienia?

Kiedy aktualizacja iOS 26.3 beta dla iPhone’ów

iOS 26.3 beta 1, czyli pierwsze poglądowe wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów, powinno zostać udostępnione niedługo po premierze aktualizacji z numerkiem 26.2. W przypadku tej drugiej Apple skierowało w ręce testerów wydanie RC, co nastąpiło wcześniej w tym tygodniu. Za kilka dni dostaną ją wszyscy użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Można więc zakładać, że Apple udostępni iOS 26.3 beta 1 już w przyszłym tygodniu. Najpierw oprogramowanie trafi w ręce deweloperów. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie przed szerszą dystrybucją, to dzień czy dwa później zostanie uruchomiony publiczny program pilotażowy.

Oczywiście po drodze może coś się wydarzyć. W przypadku uaktualnienia z numerkiem 26.2 wystąpiły poważne problemy na części nowych telefonów. To spowodowało, że publiczny program pilotażowy wystartował później. Dopiero wraz z drugą betą deweloperską.

Warto też mieć na uwadze, że w tym roku testerzy dostaną tylko jeden build iOS 26.3 beta i na kolejny trzeba będzie poczekać do stycznia. Wynika to z faktu, że pracownicy firmy udadzą się na przerwę świąteczną i tak jest co roku. Druga kompilacja z tej gałęzi zostanie udostępniona dopiero wcześnie na początku przeszłego miesiąca.

Apple wprowadzi w iOS 26.3 beta nowości

Aktualizacja iOS 26.3 w wersji beta wprowadzi do iPhone’ów jakieś nowości, ale tych z pewnością będzie mniej niż w przypadku wydania 26.2. Tak jest co roku, że uaktualnienia kończące się cyferką 3 nie wprowadzają zbyt wielu nowych funkcji i zmian.

Plany Apple nie są na razie znane i nie wiadomo, jakie nowości producent szykuje z myślą o tym uaktualnieniu oraz towarzyszącym mu aktualizacji na pozostałe urządzenia. Pierwsze z nich poznamy w momencie, gdy ruszy program pilotażowy. Na to trzeba jednak chwilę poczekać.

Apple udostępni nową aktualizację dla iPhone’ów zapewne pod koniec stycznia lub w lutym. Program pilotażowy potrwa kilka tygodni. Wtedy pojawią się także uaktualnienia macOS Tahoe, watchOS, iPadOS, tvOS, visionOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 26.3. Więcej nowości można spodziewać się wiosną, kiedy firma wprowadzi wydania 26.4.

