iOS 26.2 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.2 RC i iPadOS 26.2 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 26.2 RC oraz iPadOS 26.2 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple przygotowało liczne nowe funkcje.

iOS 26.2 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło nowy build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym zgodnie z zapowiedziami. Wraz z iPadOS 26.2 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości i zmian nie brakuje.

Aktualizacja iOS 26.2 RC i iPadOS 26.2 RC – co nowego / nowości i zmiany

iOS 26.2 RC to aktualizacja, która wprowadza liczne nowe funkcje. Na uwagę zasługują z pewnością nowa opcja związana ze zmianą wyglądu Liquid Glass, gdzie efekt można dostosowywać dla zegara na ekranie blokady. W aplikacji Podcasty dodano automatyczne tworzenie rozdziałów, co odbywa się na podstawie transkrypcji.

Na szczególną uwagę zasługuje także dodanie funkcji tłumaczenia na żywo w słuchawkach AirPods na terenie krajów Unii Europejskiej. Takie narzędzie zostało udostępnione już wcześniej, ale nie można było z niego korzystać w krajach członkowskich UE i Apple musiało je dostosować pod kątem przepisów DMA. Na liście obsługiwanych języków nie ma polskiego.

Nowa aktualizacja dla iPhone’ów dodaje nowy sposób prezentowania wskaźnika snu w połączeniu z zegarkami Apple Watch z watchOS 26.2, wsparcie dla tekstów piosenek w Apple Music bez połączenia z internetem czy nową opcję dla AirDrop, która pozwala na udostępnianie kodów osobom spoza listy kontaktów.

Pomniejszych nowości jest więcej i obejmują różne obszary oprogramowania. Aktualizacja iOS 26.2 z pewnością zawiera także poprawki różnych błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami, które poznamy za kilka dni.

Kiedy iOS 26.2 i iPadOS 26.2 dla wszystkich użytkowników

Wydania RC aktualizacji iOS 26.2 oraz iPadOS 26.2 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Powinno to nastąpić najwcześniej w kolejny poniedziałek, czyli 8 grudnia. Wtedy otrzymają oni nowe funkcje. Wraz z nowymi systemami dla iPhone’ów i iPadów pojawią się też uaktualnienia watchOS, tvOS, visionOS i macOS Tahoe oraz nowe oprogramowanie dla głośników HomePod. Wszystkie z numerkami 26.2.

Apple niedługo po udostępnieniu sfinalizowanych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć beta testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 26.3 i iPadOS 26.3, które zapewne też wniosą jakieś nowości.

