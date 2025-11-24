iOS 27 jak Snow Leopard? Apple skupi się na tych obszarach

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która ma szansę być jak Snow Leopard dla komputerów Mac. Apple tym razem nie stawia na duże zmiany wizualne i chce skupić się na innych obszarach. Uaktualnienie iOS 27 ma skupiać się na poprawie jakości oraz niezawodności. Duży nacisk zostanie też położony na nowe funkcje AI.

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2026 r. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące plany Apple. Tym razem związane z obszarami, na których producent chce się skupić podczas prac w ciągu najbliższych miesięcy. Czego powinniśmy się spodziewać? Rąbka tajemnicy uchylił Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Aktualizacja iOS 27 dla iPhone’ów jak OS X Snow Leopard na komputery Mac

Z informacji, do których dotarł Mark Gurman wynika, że Apple chce w iOS 27 skupić się na konkretnych obszarach oprogramowania. Z tego powodu nowe oprogramowanie dla iPhone’ów ma przypominać poniekąd OS X Snow Leopard, czy system operacyjny dla komputerów Mac sprzed lat.

Apple w OS X Snow Leopard postawiło na poprawę niezawodności oprogramowania oraz zapewnienie lepszej wydajności. W przypadku iOS 27 dla smartfonów iPhone ma być podobnie. To oznacza, że producent skupi się na tych konkretnych obszarach i to pozwoli na podniesienie ogólnej jakości systemu.

Czy to oznacza, że nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów zostanie pozbawiona nowości? Nie, tak się oczywiście nie stanie i firma nadal ma w planach liczne nowe funkcje. Może być ich po prostu nieco mniej, ale z pewnością nie dotyczy to pakietu Apple Intelligence, czyli narzędzi opartych na AI.

iOS 27 wprowadzi nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence

Pakiet funkcji Apple Intelligence nadal jest oczkiem w głowie producenta i firma planuje poświęcić mu sporo uwagi. W iOS 27 prace związane z poprawą jakości oraz wydajności nie odbiją się na tym obszarze systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Co też nie dziwi, bo tym względem gigant z Cupertino musi teraz gonić konkurencję.

Gurman przekazał, że w planach na przyszły rok jest dodanie wielu nowych funkcji zakresu sztucznej inteligencji. Ponadto w drodze jest usługa Apple Health+, która ma oferować spersonalizowane rekomendacje zdrowotne oraz więcej. Oczywiście tutaj także zostanie wykorzystane AI.

Aktualizacja iOS 27 zostanie publicznie zaprezentowana dopiero w czerwcu. Nastąpi to w trakcie WWDC26, czyli dużej konferencji dla deweloperów, gdzie zostaną pokazane światu najważniejsze nowości. Potem rozpoczną się beta testy. Publiczny program pilotażowy powinien wystartować w lipcu. Natomiast uaktualnienie dla wszystkich użytkowników iPhone’ów pewnie zostanie udostępnione w okolicy połowy września.

