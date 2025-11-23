iOS 26.2. Cztery nowe funkcje dla iPhone’ów. Kiedy aktualizacja?

IOS 26.2 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza nowości. Wraz z nią użytkownicy telefonów otrzymają nowe funkcje i wybraliśmy cztery najciekawsze. Ponadto odpowiadamy na pytanie, kiedy Apple udostępni iOS 26.2 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów? Obecnie aktualizacja znajduje się na etapie beta testów.

iOS 26.2 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy wersji beta rozpoczął się wcześniej w listopadzie. Już za jakiś czas uaktualnienie zostanie ukończone i wtedy wszyscy użytkownicy telefonów Apple dostaną nowe funkcje oraz inne nowości. Na wybrane z nich z pewnością warto poczekać.

Aktualizacja iOS 26.2 z większą kontrolą nad Liquid Glass

Apple nadal eksperymentuje z nowym językiem dizajnu, czyli Liquid Glass i stara się słuchać opinii użytkowników. Część z nich chciało większej kontroli nad efektem rzeczywistości i w wersji beta iOS 26.2 wprowadzono nową funkcję, która umożliwia dostosować wygląd zegara na ekranie blokady. Specjalny pasek pozwala na ustawienie poziomu przezroczystości.

iOS 26.2 z nową funkcją dla AirDrop

AirDrop to cenione narzędzie, które ułatwia komunikację między różnymi urządzeniami. Apple wzbogaciło je w nową opcję i dotyczy to możliwości zarządzania znanymi kontaktami, co poprawia bezpieczeństwo funkcji. Dodano możliwość wygenerowania kodu, który może zostać udostępniony komuś spoza listy i w ten sposób daje to sposobność wymieniania danych przez okres 30 dni.

Tłumaczenia na żywo w słuchawkach AirPods

Jedną z najważniejszych nowości dla słuchawek AirPods w tym roku jest dodanie funkcji tłumaczenia na żywo. Problem jednak w tym, że narzędzie nie zostało udostępnione na terenie krajów Unii Europejskiej, bo Apple musiało dostosować je pod kątem przepisów DMA. Udało się to zrobić i wraz z aktualizacją iOS 26.2 taka opcja pojawi się także w państwach członkowskich. Warto jednak mieć na uwadze, że na liście wspieranych języków nie ma polskiego. Do działania wymagane są AirPods Pro 3, Pro 2 lub słuchawki 4. generacji.

Automatyczne rozdziały w aplikacji Podcasty

Wraz z aktualizacją iOS 26.2 Apple przygotowało kilka ciekawych nowości dla aplikacji Podcasty. Wśród nich jest automatyczne tworzenie rozdziałów w audycjach. Jak to działa? Nowe rozwiązanie jest realizowane przez sztuczną inteligencję z pakietu narzędzi Apple Intelligence i AI robi to poprzez analizowanie transkrypcji. Twórcy podcastów nie muszą w tym celu nic robić i odbywa się to na zasadzie automatu.

Kiedy iOS 26.2 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów

iOS 26.2 to aktualizacja, która od kilku tygodni znajduje się na etapie publicznych beta testów. Dokładny termin premiery nie jest znany, ale Apple zapewne będzie chciało ją udostępnić dla wszystkich użytkowników iPhone’ów najpóźniej w połowie grudnia. Kilka dni wcześniej testerzy dostaną build RC (Release Candidate), który będzie już w zasadzie ostateczną wersją oprogramowania.

