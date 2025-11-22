iPhone 18 Pro wprowadzi dwie istotne zmiany. Co nowego szykuje Apple?

iPhone 18 Pro to smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2026 r. Producent szykuje dwie ważne zmiany, które będą widoczne gołym okiem. Jedna z nich dotyczy tylnego panelu obudowy. Ponadto Apple chce w smartfonach z serii iPhone 18 Pro zaimplementować mniejszą dynamiczną wyspę.

iPhone 18 Pro to nowy smartfon Apple, który zostanie wprowadzony do oferty w 2026 r. Oczywiście pojawią się różne zmiany. Jedne będą bardziej istotne, a inne mniej. W drodze są dwie nowości, które będzie można zobaczyć gołym okiem zaraz po wyjęciu telefonów z pudełek. Czego należy się spodziewać?

Apple w iPhone 18 Pro wprowadzi dwie ważne zmiany

Nowe informacje związane z planami Apple wobec smartfonów iPhone 18 Pro i Max ujawnił analityk Jeff Pu, który to również ujawnił swoje przewidywania związane z modelem 17e. Nowe flagowce z iOS nadal mają bazować na konstrukcji typu unibody, którą wprowadzono wraz z telefonami z serii 17 Pro.

Pu wskazuje jednak na to, że kolory obudowy zostaną ujednolicone. To oznacza, że plecki nie będą już miały tak bardzo różniących się odcieni. Apple ma sięgnąć po nową technikę malowania, co pozwoli na zmniejszenie widocznych dziś różnic.

Kolejny element to dynamiczna wyspa. W smartfonach iPhone 18 Pro to rozwiązanie nie zniknie. Apple chce się go pozbyć w 2027 r. wraz z jubileuszowym modelem 20, gdzie też mają rzekomo zniknąć wszystkie przyciski. W przyszłym roku ma to ulec zmniejszeniu. Jak dużemu? Tego na razie nie wiadomo, ale różnica powinna być widoczna gołym okiem.

Warto dodać, że obie te informacje pojawiały się już wcześniej. Jeszcze we wrześniu takie plotki sugerowali chińscy leakerzy, którzy w przeszłości dysponowali sprawdzonymi szczegółami na temat planów Apple. Coś więc z pewnością jest na rzeczy i warto pamiętać, że takie decyzje zapadają nierzadko jeszcze przed premierą urządzeń poprzedniej generacji.

Smartfon iPhone 18 Pro Max z rekordowo dużą baterią

Pewne przecieki dotyczą tylko większego z telefonów, którym jest iPhone 18 Pro Max. To urządzenie ma dostać największą baterię w historii smartfonów z iOS, gdzie rekordzistą pod tym względem na razie jest model 17 Pro Max. To w nim po raz pierwszy udało się „wcisnąć” akumulator o pojemności przekraczającej 5000 mAh, co w połączeniu z innymi udoskonaleniami przełożyło się na rekordowe czasy pracy na jednym ładowaniu. Natomiast główny obiektyw ma otrzymać zmienne światło przysłony.

Przy okazji iPhone 18 Pro Max może nieco zgrubieć i jego obudowa stanie się nieco większa. Mówi się też o większej wadze, która może przekroczyć 240 gramów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za niespełna rok. Premiera nowych telefonów z iOS odbędzie się dopiero we wrześniu 2026 r. i do tego czasu będą one obiektem całego mnóstwa przecieków.

