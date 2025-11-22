tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

iPhone 17e z lepszą kamerą. Nowy smartfon Apple czegoś nie dostanie
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

iPhone 17e z lepszą kamerą. Nowy smartfon Apple czegoś nie dostanie

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Jakie nowości otrzyma to urządzenie? Pojawi się lepsza kamera, ale pewnego rozwiązania z serii 17 zabraknie. Co nie zmienia faktu, że iPhone 17e zapowiada się ciekawie i wprowadzi różne udoskonalenia względem poprzednika.

Dawid Długosz 20 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, który będzie następcą modelu 16e. Kiedy odbędzie się premiera? Jakie nowości wprowadzi to urządzenie? W sieci pojawiły się nowe informacje, które ujawnił analityk Jeff Pu z firmy GF Securities. Przy okazji dowiadujemy się, że pewnego rozwiązania zabraknie.

iPhone 17e z nową kamerą Center Stage i bez Apple C1X

Z informacji przekazanych przez Pu wynika, że iPhone 17e ma wprowadzić istotną nowość względem poprzednika. Jest nią nowa kamera Center Stage z 18-megapikselowym sensorem, którą firma zaimplementowała wcześniej w tym roku w serii 17 i modelu Air. Ponadto potwierdza, że pod obudową znajdzie się procesor A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Pozwoli to na płynną obsługę pakietu Apple Intelligence. Pewne przecieki wskazują na podmianę notcha dynamiczną wyspą.

Warto jednak dodać, że Apple z pewnego rozwiązania zrezygnowało. iPhone 17e nie dostanie autorskiego modemu 5G C1X, który znamy z modeli 17 oraz Air. Ma to być dotychczasowy C1. Co nie zmienia faktu, że ten poprzedni pozwolił na lepszą integrację z pozostałymi podzespołami i przy okazji umożliwił obniżenie zapotrzebowania na energię.

iPhone 17e z lepszą kamerą. Nowy smartfon Apple czegoś nie dostanie

Kolejną nowością może być autorski czip N1, który odpowiada za łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Nowy smartfon Apple prawdopodobnie otrzyma ten układ. Z tyłu obudowy spodziewajmy się pojedynczego aparatu fotograficznego z 48-megapikselowym sensorem. Bateria powinna mieć pojemność około 4000 mAh.

Nowy smartfon iPhone 17e z innymi urządzeniami Apple

iPhone 17e to telefon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Dokładny termin nie jest znany, ale możliwe, że nastąpi to w okolicy lutego. W drodze są także inne nowe urządzenia Apple, które powinniśmy zobaczyć w zbliżonym terminie.

W drodze jest tani MacBook, który ma dostać procesor zapożyczony z telefonów z iOS. Następnie mamy laptopa MacBook Air M5 oraz nowe tablety. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się iPad Mini 8, choć Pu wspomina także o podstawowym iPadzie 12. generacji. Ciągle także czekamy na nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2. Nie zapominajmy też o lokalizatorze AirTag 2.

Ceny smartfona iPhone 17e nie są na razie znane, ale można spodziewać się, że firma będzie chciała je utrzymać na poziomie poprzednika. To oznacza, że w Stanach Zjednoczonych będzie to od 599 dolarów. Natomiast w Polsce zapłacimy 2999 złotych lub więcej. Choć możliwe, że będzie to trochę mniej z racji obecnych kursów walut.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

iOS 26 – najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

źródło: Macrumors, 9to5Mac

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij