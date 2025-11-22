iPhone 17e z lepszą kamerą. Nowy smartfon Apple czegoś nie dostanie

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Jakie nowości otrzyma to urządzenie? Pojawi się lepsza kamera, ale pewnego rozwiązania z serii 17 zabraknie. Co nie zmienia faktu, że iPhone 17e zapowiada się ciekawie i wprowadzi różne udoskonalenia względem poprzednika.

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, który będzie następcą modelu 16e. Kiedy odbędzie się premiera? Jakie nowości wprowadzi to urządzenie? W sieci pojawiły się nowe informacje, które ujawnił analityk Jeff Pu z firmy GF Securities. Przy okazji dowiadujemy się, że pewnego rozwiązania zabraknie.

iPhone 17e z nową kamerą Center Stage i bez Apple C1X

Z informacji przekazanych przez Pu wynika, że iPhone 17e ma wprowadzić istotną nowość względem poprzednika. Jest nią nowa kamera Center Stage z 18-megapikselowym sensorem, którą firma zaimplementowała wcześniej w tym roku w serii 17 i modelu Air. Ponadto potwierdza, że pod obudową znajdzie się procesor A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Pozwoli to na płynną obsługę pakietu Apple Intelligence. Pewne przecieki wskazują na podmianę notcha dynamiczną wyspą.

Warto jednak dodać, że Apple z pewnego rozwiązania zrezygnowało. iPhone 17e nie dostanie autorskiego modemu 5G C1X, który znamy z modeli 17 oraz Air. Ma to być dotychczasowy C1. Co nie zmienia faktu, że ten poprzedni pozwolił na lepszą integrację z pozostałymi podzespołami i przy okazji umożliwił obniżenie zapotrzebowania na energię.

Kolejną nowością może być autorski czip N1, który odpowiada za łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Nowy smartfon Apple prawdopodobnie otrzyma ten układ. Z tyłu obudowy spodziewajmy się pojedynczego aparatu fotograficznego z 48-megapikselowym sensorem. Bateria powinna mieć pojemność około 4000 mAh.

Nowy smartfon iPhone 17e z innymi urządzeniami Apple

iPhone 17e to telefon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Dokładny termin nie jest znany, ale możliwe, że nastąpi to w okolicy lutego. W drodze są także inne nowe urządzenia Apple, które powinniśmy zobaczyć w zbliżonym terminie.

W drodze jest tani MacBook, który ma dostać procesor zapożyczony z telefonów z iOS. Następnie mamy laptopa MacBook Air M5 oraz nowe tablety. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się iPad Mini 8, choć Pu wspomina także o podstawowym iPadzie 12. generacji. Ciągle także czekamy na nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2. Nie zapominajmy też o lokalizatorze AirTag 2.

Ceny smartfona iPhone 17e nie są na razie znane, ale można spodziewać się, że firma będzie chciała je utrzymać na poziomie poprzednika. To oznacza, że w Stanach Zjednoczonych będzie to od 599 dolarów. Natomiast w Polsce zapłacimy 2999 złotych lub więcej. Choć możliwe, że będzie to trochę mniej z racji obecnych kursów walut.

