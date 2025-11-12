iPhone 18 Pro i Max nadal z obudową unibody. Apple szykuje zmiany

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których dizajn ma być kontynuacją rozwiązań wprowadzonych w tym roku. Obudowa nadal ma być typu unibody, ale Apple planuje istotne zmiany. To sprawi, że wygląd zewnętrzny smartfonów iPhone 18 Pro oraz Max ulegnie pewnym modyfikacjom i pewnie będzie to miało zwolenników.

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które pojawią się w ofercie w 2026 r. Niedawno pojawiły się informacje mówiące o tym, że pod uwagę brane są nowe kolory obudowy. To nie jedyne zmiany, które związane są z konstrukcją telefonów i choć ta ma zostać zachowana, tak w planach są pewne modyfikacje. Co nowego się pojawi?

Zmiany w konstrukcji unibody smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Nowe szczegóły związane z budową nadchodzących telefonów Apple uzyskał leaker Instant Digital. W tym roku firma zdecydowała się w modelach Pro na nową konstrukcję unibody, gdzie z tyłu znajduje się tafla szkła umożliwiająca wsparcie dla ładowania bezprzewodowego MagSafe. Problem jednak w tym, że proces malowania dał nieco inne efekty i dlatego obudowa ma dwa odcienie.

iPhone 18 Pro i Max mają rozwiązać ten problem. Apple nie zrezygnuje z tego typu konstrukcji nadal będzie ona typu unibody, gdzie pod garbem z kamerą znajdzie się tafla szkła. Jednak sam proces malowania całości ma zostać udoskonalony. Do tego stopnia, że oba odcienie na pleckach mają być bardzo zbliżone do siebie i nie będą występować widoczne dziś różnice.

Oczywiście jest to zabieg kosmetyczny. Wpływu na konstrukcję nie ma, ale możliwe, że takie rozwiązanie znajdzie wielu zwolenników. To sprawi, że dizajn zyska większą spójność.

Poniekąd nowe informacje mogą łączyć się z wcześniejszymi plotkami sprzed kilku tygodni. We wrześniu inny leaker z Chin (Digital Chat Station) raportował, że konstrukcja Ceramic Shield ma być nieco inna i zyska coś, co określono słowami „większej przezroczystości”. Czy to się łączy? Być może w jakimś stopniu tak, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Nowe smartfony iPhone 18 Pro i Max ze składakiem Apple

Apple planuje zaprezentować smartfony iPhone 18 Pro oraz 18 Pro Max we wrześniu 2026 r. Wtedy zostanie zaprezentowany także składany telefon marki, który będzie pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce. Do niedawna spodziewano się także modelu Air 2. Jednak ostatnie plotki na jego temat sugerują, że może dojść do opóźnień i taki sprzęt pojawi się później.

Do premiery jest więc jeszcze sporo czasu i nowe telefony z iOS będą obiektem jeszcze wielu przecieków. Wiemy, że otrzymają procesory A20 Pro wyprodukowane w 2-nm litografii przez TSMC oraz wiele innych udoskonaleń. Przy okazji spekuluje się, że nadchodzący model Max może być najcięższym w historii i jego waga może przekroczyć 240 g.

