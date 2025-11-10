tablety.pl

MacBook Pro M6 Pro i Max. Nowy laptop Apple wprowadzi duże zmiany
Apple iOS 
MacBook Pro M6 to nowy laptop Apple, którego premiera odbędzie się w 2027 r. Komputer wprowadzi ważne zmiany obejmujące dizajn oraz specyfikację techniczną. Wygląda jednak na to, że Apple planuje je zarezerwować dla notebooków MacBook Pro z procesorami M6 Pro i Max. W podstawowej wersji ich zabraknie.

Dawid Długosz

MacBook Pro M6 to nowy laptop Apple, który będzie dostępny również w wersjach z czipami Pro i Max. Premiera komputera odbędzie się dopiero za kilkanaście miesięcy, bo ma to nastąpić w 2027 r. Tymczasem pojawiły się nowe informacje. Dostarczył je Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Duże zmiany w laptopach MacBook Pro M6 Pro i Max

Nowy komputer Apple będzie dostępny w różnych wersjach. W drodze są ważne zmiany, które obejmują dizajn oraz wyposażenie laptopów. Wygląda jednak na to, że największe z nich planowane są z myślą o modelach MacBook Pro M6 Pro i Max. Co z podstawową wersją maszyny?

Gurman twierdzi, że Apple ma w planach istotne zmiany. Konstrukcja komputera zostanie odchudzona i przeprojektowana. Laptop stanie się cieńszy. Przy okazji zbiegnie się to z implementacją wyświetlacza OLED-owego, który być może umożliwi pracę z użyciem dotyku. Będzie to duża nowość, bo dotychczas producent na to się nie zdecydował.

Źródło informacji twierdzi jednak, że te zmiany firma planuje z myślą o komputerach MacBook Pro M6 z czipami Pro i Max. Co to oznacza? Prawdopodobnie nieco wcześniej pojawi się podstawowy wariant komputera, gdzie zostanie zachowane dotychczasowe wzornictwo oraz wyświetlacz LCD.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia obecnie. Podstawowy MacBook Pro M5 został zaprezentowany w październiku, a modele z czipami Pro i Max pojawią się w ofercie dopiero w pierwszym kwartale 2026 r. Można się spodziewać, że z kolejną generacją notebooków z logo nadgryzionego jabłka będzie podobnie.

Nowe laptopy Apple MacBook Pro M6 Pro i Max w 2027 roku

Premiera laptopów MacBook Pro M6 z czipami Pro i Max nie odbędzie się w przyszłym roku. Być może jesienią pojawi się wspomniana podstawowa wersja komputera z nowym procesorem. Jednak na droższe modele trzeba będzie poczekać do 2027 r. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.

W pierwszej połowie 2026 r. zobaczymy nowe MacBooki Pro z czipami M5 Pro i Max. Pojawi się także nowy model Air z podstawową wersją układu. W przyszłym roku zobaczymy też komputery Mac Mini oraz iMac z układami M5. W przygotowaniu jest również Mac Studio, który ma być dostępny również z procesorem Ultra.

Na tym nie koniec, bo na początku 2026 r. może pojawić się nowy tani MacBook z procesorem zapożyczonym z iPhone’ów oraz nowe monitory. Będzie więc tego naprawdę sporo i z pewnością jest na co czekać.

