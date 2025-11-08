MacBook Air M5, iPhone 17e i iPad Mini 8. Nowości Apple na początku 2026 roku

MacBook Air M5, iPhone 17e i iPad Mini 8 to nowe produkty Apple, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Co nowego szykuje firma? Jakie nowości wprowadzą laptop MacBook Air M5, smartfon iPhone 17e oraz tablet iPad Mini 8? Zobaczmy, co już wiadomo o tych urządzeniach.

MacBook Air M5, iPhone 17e i iPad Mini 8 to nowości Apple, które w przeciekach pojawiają się od dłuższego czasu. Kiedy je zobaczymy? Co już o nich wiadomo? Do sieci przedostało się już całkiem sporo szczegółów. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Laptop Apple MacBook Air M5

Nowy laptop Apple ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 r. i będzie to już kolejny notebook (po modelu Pro) z ostatnim czipem firmy. Będzie to najważniejsza z nowości w tym komputerze, co pozwoli na uzyskanie dużego wzrostu wydajności. Nie spodziewajmy się jednak autorskiego układu N1, czyli zabraknie wsparcia dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.

MacBook Air M5 nie wprowadzi większych zmian w dizajnie. Te być może pojawią się wraz z kolejną generacją komputera. Ponownie spodziewajmy się wersji z ekranami o przekątnych 13 i 15 cali. Będą to wyświetlacze LCD. Możliwe, że poprawie ulegnie czas pracy na baterii, ale na razie to nic pewnego.

Smartfon Apple iPhone 17e

Smartfon iPhone 17e to następca modelu 16e z tego roku. Najważniejszą nowością w tym telefonie będzie najnowszy czip A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Możliwe, że Apple zwiększy nominalny rozmiar pamięci na dane do 256 GB. Pojawiają się także sugestie, że ekran może zostać pozbawiony notcha i w jego miejsce pojawi się dynamiczna wyspa, co również byłoby znaczącą zmianą.

iPhone 17e powinien także dostać autorski modem 5G Apple C1X, który wprowadza pewne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Nie powinno też zabraknąć przedniej kamery Center Stage z 18-megapikselowym sensorem, ale główny aparat pozostanie z jednym obiektywem połączonym z 48-megapikselowym czujnikiem. Za łączność bezprzewodową powinien odpowiadać układ N1, a więc pojawi się obsługa Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Tablet Apple iPad Mini 8

W pierwszej połowie 2026 r. w ofercie Apple powinien pojawić się także tablet iPad Mini 8, którego poprzednik debiutował jesienią zeszłego roku. Mówi się o tym, że urządzenie otrzyma ekran OLED-owy o przekątnej około 8,7 cala. Powinno też pojawić się wsparcie dla ProMotion i odświeżania obrazu w 120 Hz.

Pod obudową tabletu iPad Mini 8 znajdzie się procesor Apple A19 Pro i pewnie będzie to dokładnie ten sam czip, który ma iPhone Air, a więc z okrojonym do 5 rdzeni GPU. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Mogą też pojawić się udoskonalone aparaty czy opcjonalny modem 5G C1X. Nie zabraknie też układu N1 dla łączności bezprzewodowej.

źródło: AppleInsider