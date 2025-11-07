Składany iPhone z kamerą pod ekranem? Apple stawia na innowacje

Składany iPhone to pierwszy taki smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w 2026 r. Czy urządzenie wprowadzi innowacje? Nowe informacje sugerują, że urządzenie może dostać przednią kamerę schowaną pod ekranem. Składany iPhone nie będzie pierwszy z takim rozwiązaniem, bo konkurencja sięgała po to w przeszłości.

Składany iPhone to nowy smartfon Apple, który ma pojawić się w ofercie już w 2026 r. Co ciekawe, firma pracuje już także nad drugą generacją telefonu. Najpierw jednak czeka nas premiera pierwszego składaka z logo nadgryzionego jabłka. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły. Co planuje producent?

Składany iPhone z kamerą Center Stage pod ekranem

Nowe informacje odnośnie tego telefonu uzyskał serwis źródłowy, który miał wgląd w prognozy firmy JP Morgan. Jej analitycy przewidują, że składany iPhone otrzyma ekran bez dynamicznej wyspy. W zamian Apple ma sięgnąć po rozwiązanie, którego konkurencja próbowała już wcześniej, choć ostatecznie niewiele z tego wynikło.

Składany iPhone ma dostać tę samą kamerę do selfie Center Stage z 24-megapikselowym sensorem, którą wprowadzono w modelach z serii 17 i Air. Jednak w odróżnieniu od nich element nie zostanie umieszczony we wcięciu, a zostanie schowany pod ekranem. Coś wam to przypomina?

Podobne rozwiązanie wykorzystał w przeszłości m.in. Samsung we własnym składaku. Jednak w Galaxy Z Fold 7 z takiej opcji zrezygnowano i pojawiło się okrągłe wcięcie. W rzeczywistości jakość tej kamery pozostawiała trochę do życzenia. Czy Apple zrobi to lepiej? Możliwe, że tak, ale o tym przekonamy się wkrótce. W sumie raczej ciężko uwierzyć, że firma sięgnęłaby po taki aparat, gdyby nie spełniał o wysokich norm.

Kiedy składany iPhone i co ze specyfikacją techniczną

Składany iPhone ma pojawić się w ofercie Apple już we wrześniu 2026 r. Wraz z modelami Air 2 oraz 18 Pro i Max. Zwykła osiemnastka ma pojawić się dopiero w pierwszym kwartale 2027 r. Ceny nie są znane, ale mówi się o kwotach przekraczających 2 tys. dolarów. Tanio nie będzie.

Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Wiemy, że główny ekran (rozkładany) ma przekątną około 8 cali. Za obliczenia ma tu odpowiadać nowy procesor Apple A20 Pro. Ten sam, który znajdzie się w pozostałych smartfonach mających zadebiutować w tym czasie. Czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone 256 GB lub więcej miejsca.

Wiemy również, że składany iPhone ma dostać podwójny aparat fotograficzny, którego obiektywy zostaną połączone z 48-megapikselowymi sensorami. Zabraknie jednak sensora LiDAR znanego z modeli Pro. Spekuluje się też, iż może zabraknąć optycznej stabilizacji obrazu. Nie będzie także Face ID. W zamian ma pojawić się skaner linii papilarnych w bocznym przycisku.

