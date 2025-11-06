iPhone Air 2 w 2026 r. Jakie zmiany wprowadzi nowy smartfon Apple?

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2026 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Firma planuje pozostawić dotychczasowy dizajn, ale w drodze jest ważna zmiana. Smartfon iPhone Air 2 ma dostać podwójny aparat fotograficzny na pleckach.

iPhone Air 2 to nowy smartfon Apple, który pojawi się w ofercie w przyszłym roku. Będzie to druga generacja telefonu z września br. Kiedy zobaczymy to urządzenie? Jakie zmiany i nowości szykuje producent? W sieci pojawiły się szczegóły, które dostarczyło sprawdzone w przeszłości źródło.

Kiedy nowy smartfon Apple iPhone Air 2 i dotychczasowy dizajn

Zacznijmy od tego, że premiera smartfona iPhone Air 2 ma odbyć się we wrześniu 2026 r. To oznacza, że urządzenie zobaczymy wraz z modelami z serii 18 Pro oraz pierwszym składakiem marki. Podstawowa osiemnastka ma zadebiutować dopiero w pierwszej połowie 2027 r. z telefonem 18e.

Apple planuje pozostać przy dotychczasowym wzornictwie. Dizajn powinien pozostać bez większych zmian, a więc nadal będziemy mieli do czynienia z bardzo cienką konstrukcją o grubości zaledwie około 5,6 mm. Będzie jednak istotna nowość i dotyczy to aparatu fotograficznego.

iPhone Air 2 może otrzymać podwójny aparat fotograficzny. Apple bierze to pod uwagę, ale sam garb nie stanie się większy. Ma jednak zostać wygospodarowane dodatkowe miejsce na drugi obiektyw. Według źródła będzie to najpewniej kamera ultraszerokokątna. Teleobiektyw pozostanie ciągle domeną modeli Pro. Zmiany może obrazować powyższy render, ale jest to grafika koncepcyjna, która nie prezentuje rzeczywistego urządzenia i z pewnością warto mieć to na uwadze.

Specyfikacja techniczna smartfona iPhone Air 2

Źródło informacji wspomina również o częściowej specyfikacji technicznej telefonu. Smartfon iPhone Air 2 nadal ma dysponować 6,5-calowym ekranem OLED-owym Super Retina XDR. Można się spodziewać, że większość jego parametrów nie ulegnie zmianom.

Za obliczenia ma odpowiadać nowy procesor Apple A20 Pro w 2-nm litografii, który być może znowu otrzyma nieco zubożony GPU względem droższych modeli 18 Pro i Max. Czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny telefonu zapewne otrzyma dwa 48-megapikselowe sensory. Z przodu znajdzie się kamera Center Stage z 24-megapikselowym czujnikiem. Nie powinno też brakować funkcji Face ID, a wszystko to znajdzie się na dynamicznej wyspie. Urządzenie będzie pracować pod kontrolą iOS 27.

Ceny smartfona iPhone Air 2 nie są na razie znane, ale pewnie Apple będzie chciało je utrzymać na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że powinny zaczynać się od 999 dolarów. W Polsce zapłacimy od około 5,3 tys. złotych.

