iOS 27 i Apple Intelligence. Będą ważne zmiany. Kiedy aktualizacja?

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, nad którą prace już trwają. Producent stawia na dalszy rozwój pakietu funkcji Apple Intelligence, o czym raportuje sprawdzone w przeszłości źródło. W przygotowaniu są ważne zmiany oraz nowości. Sztuczna inteligencja na telefonach z logo nadgryzionego jabłka ma odgrywać coraz większe znaczenie.

Duże zmiany w Apple Intteligence dla iOS 27

Nowe informacje ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu firmy z Cupertino. Rozwój pakietu Apple Intelligence jest jednym ze sztandarowych punktów dla aktualizacji iOS 27 dla iPhone’ów. Wraz z nią pojawią się nowe funkcje i będzie to możliwe dzięki współpracy zawartej z Google.

Obecnie Apple Intelligence zapewnia już pewną integrację z ChatGPT. W obecnej wersji oprogramowania pojawiło się ponad 20 nowości dla pakietu AI, ale żadna z nich nie była przełomowa. Więcej mamy zobaczyć w przyszłym roku.

Apple nawiązało współpracę z Google, któremu zapłaci za dostarczenie specjalnych wersji modeli Gemini napędzających AI z logo nadgryzionego jabłka. Ich obsługa ma odbywać się w chmurze producenta i odpowiedniego przygotowanej do tego zadania infrastrukturze. Wiemy, że mają pojawić się jakieś nowe funkcje obejmujące wyszukiwanie, ale szczegóły nie są znane.

Aktualizacja iOS 27 sprawi, że sztuczna inteligencja na iPhone’ach ma odgrywać większe znaczenie i ułatwi codzienne korzystanie z telefonu. Szczegóły tego przedsięwzięcia zapewne zostaną zaprezentowane w czerwcu podczas WWDC26.

Kiedy aktualizacja iOS 27 i które smartfony iPhone ją dostaną

iOS 27 to duże uaktualnienie, które zostanie zaprezentowane w czerwcu. Niedługo po konferencji pierwsza wersja nowego systemu dla iPhone’ów trafi w ręce deweloperów. Natomiast w lipcu powinien ruszyć publiczny program pilotażowy. Sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników powinna być gotowa we wrześniu.

Na razie nie wiadomo, czy Apple chce pozbyć się w tym roku wsparcia dla pewnych telefonów. Możliwe, że kolejna duża aktualizacja trafi na te same urządzenia, co tegoroczna. To by oznaczało dostępność dla modeli iPhone 11 oraz nowszych.

Warto dodać, że sporo nowości dla Apple Intelligence pojawi się jeszcze przed iOS 27. Firma planuje udostępnić nowe funkcje dla Siri już wiosną 2026 r. Ma to nastąpić wraz z aktualizacją z numerkiem 26.4, która powinna być gotowa w okolicy marca lub kwietnia. Obecnie trwają beta testy wersji 26.2.

źródło: 9to5Mac