iOS 26.2 beta 1 już jest. Nowa aktualizacja dla iPhone'ów. Są nowości
iOS 26.2 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów. Na razie jest to wydanie poglądowe, które dla wszystkich użytkowników telefonów Apple zostanie udostępnione dopiero za kilka tygodni. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja iOS 26.2 beta 1 wprowadza nowości i testerzy z pewnością wkrótce odkryją większość z nich.

Dawid Długosz

iOS 26.2 beta 1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniono zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po wydaniu sfinalizowanej wersji oprogramowania z numerkiem 26.1. Co nowego tu znajdziemy? Kiedy Apple ukończy prace nad tym systemem?

Aktualizacja iOS 26.2 beta 1 dla iPhone’ów w rękach deweloperów

iOS 26.2 beta 1 w pierwszej kolejności trafia w ręce deweloperów. Jest to build oznaczony ciągiem znaków 23C5027f. W przypadku pierwszych edycji poglądowych nowych aktualizacji kompilacje trafiają najpierw w ręce twórców oprogramowania, którzy posiadają konta w programie deweloperskim. Nie inaczej jest tym razem.

Kiedy pierwszy build iOS 26.2 beta 1 zostanie udostępniony członkom publicznego programu pilotażowego, gdzie będą mogli zainstalować go wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów? Zazwyczaj jest to dzień lub dwa po oddaniu oprogramowania w ręce deweloperów. Można więc założyć, że nastąpi to najpóźniej w czwartek.

Oprogramowanie nie pojawi się w krótkim czasie. Spodziewajmy się, że program pilotażowy wersji beta potrwa co najmniej kilka tygodni. Apple pewnie będzie chciało zakończyć prace nad tym uaktualnieniem w pierwszej połowie grudnia. Sfinalizowana wersja zostanie poprzedzona edycją RC (Release Candidate), która trafi w ręce testerów oraz deweloperów kilka dni wcześniej przed aktualizacją dla wszystkich użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z iOS 26.2 pojawią się także aktualizacje z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia Apple. Mowa o iPadOS, watchOS, macOS Tahoe, tvOS, visionOS oraz oprogramowaniu dla głośników HomePod.

Co nowego z aktualizacją iOS 26.2 beta 1

Pełna lista nowości zaszytych w iOS 26.2 beta 1 nie jest na razie znana, ale można się spodziewać, że trochę ich będzie. Osoby, które zainstalowały to oprogramowanie, już zaczynają odkrywać pierwsze nowe funkcje oraz zmiany. Co nowego znaleziono?

Apple w tej wersji zmieniło m.in. system oceny snu, który dotyczy zegarków z betą watchOS 26.2. Zmodyfikowano klasyfikację oraz nazwy wybranych podsumowań. Natomiast w aplikacji Podcasty dodano automatyczne tworzenie rozdziałów. Na uwagę z pewnością zasługuje suwak dla Liquid Glass na ekranie blokady, który pozwala dostosować zegar.

Aktualizacja aplikacji News ułatwia znajdowanie popularnych funkcji. Jedna z nowości, która jest już dostępna, wraz iOS 26.2 pojawi się w końcu w Europie. Mowa o tłumaczeniu na żywo w słuchawkach AirPods. Narzędzie wspiera wybrane języki na Starym Kontynencie, ale w wyniku ograniczeń stawianych przez UE firma nie zdecydowała się na wprowadzenie tego rozwiązania w dniu premiery.

źródło: opracowanie własne

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

