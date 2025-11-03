Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 blisko. Kiedy premiera?

Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 to dwa produkty, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Już wcześniej mówiono o debiucie jeszcze w 2025 r. Wygląda na to, że nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2 zostaną wprowadzone do oferty w pierwszej połowie listopada. Co nowego szykuje marka?

Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 to produkty, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Co nie dziwi, bo obecna generacja pierwszego z nich ma już trzy lata, a drugi ma jeszcze większy staż. Już wcześniej plotkowano, że premiera obu sprzętów ma odbyć się jeszcze w 2025 r. Kilka miesięcy temu dostrzeżono je w wersji beta iOS 26. Wygląda na to, że debiut jest blisko.

Kiedy nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2

Głośnik HomePod Mini 2 oraz nowe Apple TV 4K prawdopodobnie zadebiutują już za kilka dni. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie 12 listopada. Skąd to wiemy? Szczegóły na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy.

Gurman twierdzi, że w sklepach stacjonarnych Apple ma odbyć się aktualizacja, która została zaplanowana na godziny wieczorne 11 listopada. To oznacza, że po zamknięciu salonów zostaną wprowadzone zmiany, które obejmują odświeżenie produktów na wystawach.

Źródło informacji podejrzewa, że ma to nie tylko związek z przygotowaniem salonów na okres świąteczny, ale również wprowadzeniem nowych produktów. Tymi mają być Apple TV 4K 4. generacji oraz głośnik HomePod Mini 2. To oznacza, że kolejnego dnia z rana (w Polsce będzie czas popołudniowy) urządzenia pojawią się w ofercie i producent roześle komunikaty prasowe.

Apple TV 4K 2025 i HomePod Mini 2 z Apple Intelligence

Firma obecnie szykuje się do odświeżenia Siri i wiemy, że nadchodzące funkcjonalności mają bazować na specjalnie przygotowanym modelu Gemini od Google i pojawią się możliwości z zakresu wyszukiwania w internecie. Prawdopodobnie te nowości będą częścią iOS 27. Wcześniej, bo wiosną 2026 r. pojawi się nowa asystentka, gdzie też nie zabraknie nowych funkcji.

Wiemy, że nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 mają w jakimś stopniu korzystać z tych rozwiązań. Będą to pierwsze urządzenia firmy z tych kategorii, które zapewnią pewne wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, choć oczywiście w ograniczonym zakresie, a nie tak dużym jak to jest na przykład w iPhone’ach.

Pod względem sprzętowym spodziewajmy się nowszych procesorów. W Apple TV 4K ma to być czip A17 Pro lub nowszy oraz innych podzespołów. Na pewno nie zabraknie wśród nich autorskiego układu N1, który zapewni obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Ceny produktów nie są na razie znane, ale powinny być zbliżone do obecnych generacji. Głośnik powinien więc trafić do sprzedaży za około 99 dolarów. Natomiast za przystawkę do telewizorów zapłacimy pewnie od około 129 dolarów.

