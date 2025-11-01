iPhone 18 Pro i nowe kolory. Smartfony Apple nabiorą barw

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które zobaczymy w 2026 r. W przygotowaniu są kolejne kolory obudowy. Producent bierze pod uwagę trzy opcje i są to z pewnością ciekawe odcienie. Oczywiście nie ma pewności, że telefony iPhone 18 Pro otrzymają wszystkie trzy nowe kolory. Ostateczny wybór może zostać zawężony.

iPhone 18 Pro oraz Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się w 2026 r. Niedawno wspominaliśmy wam o autorskim modemie 5G C2. Teraz pojawiły się kolejne informacje. Tym razem obejmujące planowane kolory obudowy. Co bierze pod uwagę producent?

Nowe kolory obudowy dla smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Informacje przekazał leaker Instant Digital, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki. Źródło informacji twierdzi, że Apple z myślą o telefonach iPhone 18 Pro i Max rozważa trzy nowe kolory obudowy. Są to odcienie w ciekawych barwach. Co to za opcje?

Nowe kolory obudowy dla smartfonów iPhone 18 Pro to burgundowy, kawowy oraz purpurowy. Poniżej grafika, która prezentuje prawdopodobne odcienie, ale te z pewnością nie są dokładne i w rzeczywistości mogą się one różnić.

fot.: Macrumors

Odcień purpurowy pojawiał się już w palecie kolorystycznej telefonów z iOS. Najpierw wraz z modelem Xr, a potem Apple zdecydowało się na taki odcień również w serii 11, 12 i 14. Jednak burgundowy czy kawowy to nowe warianty, po które w przeszłości nie sięgano.

Nie ma na razie pewności, że wszystkie z nich pojawią się za niespełna rok z nowymi smartfonami. Możliwe, że Apple zdecyduje się tylko na jeden lub dwa z nich. Tegoroczne modele 17 Pro i Max zadebiutowały w trzech odcieniach. Są to srebrny, kosmiczny pomarańcz oraz głębinowy błękit.

Smartfon iPhone 18 Pro nadal bez czarnej opcji

Przy okazji źródło informacji nie ma dobrych wiadomości dla fanów czarnego koloru obudowy. Wraz z telefonami iPhone 18 Pro i Max Apple nie planuje wprowadzić takiej wersji. Wersja o takiej barwie lub ciemnoszarej była dostępna przez lata, ale wraz z modelami 17 Pro po raz pierwszy z niej zrezygnowano i nic nie wskazuje na to, aby na przyszły rok planowano jej powrót.

Nie wiadomo również, ile dokładnie odcieni otrzymają smartfony z serii iPhone 18 Pro. W tym roku Apple wybór ograniczyło do trzech wersji. Wcześniej były to cztery różne kolory obudowy. Czy w przyszłym roku będzie można przebierać w większej liczbie opcji? Tego na razie nie wiadomo.

Premiera nowych smartfonów z iOS planowana jest na wrzesień 2026 r. Wcześniej, bo w pierwszym kwartale, zobaczymy model 17e. Jesienią ma pojawić się także pierwszy składany telefon z logo Apple. W ofercie zabraknie jednak podstawowej 18-stki. Ta pojawi się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. Wraz z tańszym iPhone’em 18e.

źródło: Macrumors