macOS Tahoe 26.1 – co nowego z aktualizacją dla Mac?

macOS Tahoe 26.2 to większa aktualizacja dla komputerów Mac, którą Apple udostępni za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nie zabraknie nowości obejmujących interfejs użytkownika oparty na Liquid Glass.

macOS Tahoe 26.1 to duża aktualizacja dla Maców, która jest już dostępna w wersji RC. Jej premiera dla wszystkich użytkowników odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wraz z iOS 26.1. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz nowości i zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją macOS Tahoe 26.1

Ta aktualizacja zawiera następujące funkcje i udoskonalenia:

Ustawienie Liquid Glass umożliwia wybór domyślnego, przezroczystego wyglądu lub nowego, przyciemnionego wyglądu, który zwiększa przezroczystość materiałów w aplikacjach i powiadomieniach na ekranie blokady.

Obsługa funkcji automatycznego miksowania Apple Music przez AirPlay.

Poprawiona jakość dźwięku FaceTime w warunkach niskiej przepustowości.

Filtry bezpieczeństwa komunikacji i treści internetowych ograniczające dostęp do witryn dla dorosłych są domyślnie włączone dla istniejących kont dzieci w wieku 13-17 lat (dotyczy różnych grup wiekowych w zależności od kraju lub regionu).

Informacje na temat zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple można znaleźć na stronie: support.apple.com/100100. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple.

Aktualizacja macOS Tahoe 26.1 trafi na kompatybilne komputery Mac w przyszłym tygodniu. Możliwe, że nastąpi to już w poniedziałek. Wkrótce Apple rozpocznie beta testy iOS 26.2 oraz innych aktualizacji z tym numerkiem na pozostałe urządzenia.

źródło: Macrumors, opracowanie własne