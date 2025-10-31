iOS 26.2 beta. Kiedy aktualizacja? Jakie nowości szykuje Apple?

iOS 26.2 beta to poglądowe wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którego program pilotażowy rozpocznie się wkrótce. Kiedy to nastąpi i jakie nowości przygotowuje Apple? Zobaczmy, co nowego może pojawić się wraz z iOS 26.2 beta oraz kiedy powinna zostać udostępniona sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich.

iOS 26.2 beta to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów po wydaniu z numerkiem 26.1. Ta druga została już sfinalizowana i testerzy otrzymali wydanie RC. Na dniach będą ją mogli zainstalować wszyscy użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Kiedy rozpoczną się testy nowego uaktualnienie i jakie nowości mogą się wraz z nim pojawić?

Kiedy aktualizacja iOS 26.2 beta dla iPhone’ów

Testy iOS 26.2 beta powinny rozpocząć się niedługo po wydaniu aktualizacji z numerkiem 26.1, co powinno nastąpić w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie dostaną deweloperzy. Dzień lub dwa później ten sam build trafi w ręce członków publicznego program pilotażowego.

Spodziewajmy się, że testy oprogramowania potrwają kilka tygodni. Apple zapewne będzie chciało udostępnić sfinalizowaną aktualizację iOS 26.2 w pierwszej połowie grudnia. W międzyczasie pojawi się kilka wersji beta, a ostatecznie będzie to kompilacja RC, czyli Release Candidate, którą uczestnicy programu pilotażowego powinni otrzymać na około tydzień przed publiczną premierą.

Oczywiście wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów pojawią się także pozostałe wersje systemów operacyjnych z numerkami 26.2. Mowa o macOS Tahoe, iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS oraz nowym oprogramowaniu dla głośników HomePod. W przypadku uaktualnień na inne sprzęty również pojawią się jakieś nowości.

Co nowego z aktualizacją iOS 26.2 beta na telefony Apple

Wykaz nowości z aktualizacji iOS 26.2 beta nie jest oczywiście na razie znany. Apple nie podaje takich informacji na etapie trwania programu pilotażowego. Dopiero pod jego koniec, gdy zostają udostępnione wersje RC. Co nowego możemy zobaczyć w tych uaktualnieniach?

Z pewnością nie będzie to nowa Siri czy emoji. Tych nowości nie spodziewamy się szybciej niż wraz z aktualizacją z numerkiem 26.4, która ma być gotowa wczesną wiosną. Apple chce jednak jeszcze do końca tego roku zintegrować z Portfelem cyfrowe wersje amerykańskich paszportów. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie producenta.

Z aktualizacją iOS 26.2 beta może pojawić się również wsparcie dla kolejnych modeli językowych zintegrowanych z Apple Intelligence. Na razie jest to ChatGPT, ale Tim Cook przekazał niedawno, że w drodze są inne. Wśród nich jest sztuczna inteligencja Google, czyli Gemini. Być może pojawi się także szyfrowanie end-to-end dla RCS w aplikacji Wiadomości, co jest częścią uniwersalnego profilu 3.0 ogłoszonego w marcu.

