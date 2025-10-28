iPhone 17e z dynamiczną wyspą. Kiedy nowy smartfon Apple?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Kiedy to nastąpi i jakie nowości zobaczymy? W sieci pojawiły się informacje związane z dynamiczną wyspą. Jeśli to prawda, to iPhone 17e może w końcu definitywnie zerwać ze starszym wyglądem i Apple zrezygnuje z ekranu z notchem.

iPhone 17e to najtańszy smartfon z serii 17, którego premiery spodziewamy się w 2026 r. Nowy telefon powinien trafić do oferty jeszcze w pierwszym kwartale. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane z tym urządzeniem. Tym razem dotyczące ekranu oraz dizajnu. Czego należy się spodziewać?

Dynamiczna wyspa w modelu iPhone 17e

Wiele wskazuje na to, że iPhone 17e może być pierwszym modelem, który zerwie ze starszym dizajnem. Jeszcze w czasach serii SE towarzyszył nam przestarzały wygląd z przyciskiem Touch ID pod ekranem. W telefonie 16e zdecydowano się na notcha. W przyszłym roku Apple chce pójść o krok dalej.

Nowe informacje dostarczył leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu różnych producentów telefonów. Jeśli wierzyć plotkom, to w smartfonie iPhone 17e zostanie zaimplementowana dynamiczna wyspa. W ten sposób zniknie notch i pod tym względem urządzenie będzie prezentować się nowocześniej.

Szczegóły ekranu nie są znane, ale można spodziewać się, że będzie to 6,1-calowy wyświetlacz z dynamiczną wyspą, który zostanie zapożyczony z podstawowej 16-stki. To oznacza, że zabraknie wsparcia dla ProMotion i odświeżanie obrazu nadal będzie odbywać się w standardowych 60 Hz. Co nie powinno też dziwić, bo będzie to tańsze urządzenie.

Kiedy nowy smartfon Apple iPhone 17e i co ze specyfikacją?

Dokładna data premiery modelu iPhone 17e nie jest na razie znana, ale można się spodziewać, że nastąpi to po około roku od debiutu poprzednika. Można więc zakładać, że nowy smartfon trafi do oferty w okolicy lutego 2026 r. Ceny będą pewnie zbliżone i powinny zaczynać się w Polsce od kwoty 2999 złotych.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale w rzeczywistości jest bardzo przewidywalna. Spodziewajmy się procesora Apple A19 z 8 GB pamięci RAM. Pojemność baterii powinna pozostać na zbliżonym poziomie i będzie to około 4000 mAh. Czy pojawi się wsparcie dla MagSafe? To na razie pozostaje tajemnicą. Aparat fotograficzny będzie pojedynczy i spodziewajmy się 48-megapikselowej kamery. Być może tej samej, którą umieszczono w modelu Air.

iPhone 17e dostanie również autorski modem 5G Apple C1X oraz czip N1 do obsługi połączeń bezprzewodowych Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Na razie nie wiadomo, czy przednia kamera będzie tą samą, która jest w pozostałych modelach z serii 17 z funkcją Center Stage. Pozostaje wierzyć, że tak się stanie.

