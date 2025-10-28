iOS 26.1 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.1 RC i iPadOS 26.1 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 26.1 RC oraz iPadOS 26.1 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple przygotowało nowe funkcje.

iOS 26.1 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło nowy build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym zgodnie z zapowiedziami. Wraz z iPadOS 26.1 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 26.1 RC i iPadOS 26.1 RC – co nowego / wykaz nowości

iOS 26.1 RC to aktualizacja, która wprowadza trochę nowości. Na uwagę zasługują z pewnością nowa opcja związana ze zmianą wyglądu Liquid Glass, gdzie efekt można redukować. Następnie mamy możliwość blokowania uruchamiania kamery poprzez przeciągnięcie palcem na ekranie. To rozwiązanie z pewnością doceni sporo osób i użytkownicy prosili o nie Apple w zasadzie od lat.

Nowością jest również wsparcie dla kolejnych języków w funkcji tłumaczenia na żywo w słuchawkach bezprzewodowych AirPods. Jak jednak nietrudno się domyślić, na liście nadal nie ma polskiego i nic nie wskazuje, aby miało to ulec zmianie w krótkim czasie. Zmian oraz pomniejszych nowości jest więcej.

Warto też wspomnieć o nowym brandingu dla Apple TV+, gdzie firma pozbywa się z nazwy plusika i ponadto wprowadzono nową ikonkę, która ma podkreślać zmiany. W kodzie doszukano się także „poprawy bezpieczeństwa w tle”.

Aktualizacja iOS 26.1 z pewnością zawiera także poprawki różnych błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami, które poznamy za kilka dni.

Kiedy iOS 26.1 i iPadOS 26.1 dla wszystkich użytkowników

Wydania RC aktualizacji iOS 26.1 oraz iPadOS 26.1 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Powinno to nastąpić najwcześniej w kolejny poniedziałek, czyli 3 listopada. Wtedy otrzymają oni nowe funkcje. Wraz z nowymi systemami dla iPhone’ów i iPadów pojawią się też uaktualnienia watchOS, tvOS, visionOS i macOS Tahoe oraz nowe oprogramowanie dla głośników HomePod. Wszystkie z numerkami 26.1.

Apple niedługo po udostępnieniu sfinalizowanych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć beta testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 26.2 i iPadOS 26.2, które zapewne też wniosą sporo nowości.

