iPad Pro M6 z rozwiązaniem, które ma iPhone 17 Pro. Co szykuje Apple?

iPad Pro M6 to nowy tablet, którego premiera odbędzie się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. Tymczasem poznajemy kolejną z nowości. Firma planuje wykorzystać rozwiązanie, które wprowadzono w smartfonach iPhone 17 Pro i jest nim komora parowa. To sprawi, że tablety iPad Pro M6 dostaną lepszy system chłodzenia.

iPad Pro M6 to tablet Apple, którego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Wszak za nami świeży debiut modeli z czipem M5. Można więc założyć, że kolejna generacja pojawi się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. Pod obudową znajdzie się rozwiązanie, które znamy ze smartfonów iPhone 17 Pro. Co planuje producent?

Komora parowa z iPhone 17 Pro w tabletach iPad Pro M6

Informacje na temat planowanej nowości uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Twierdzi, że Apple z myślą o kolejnej generacji tabletów iPad Pro, a więc mowa o urządzeniach, które dostaną czip M6, planuje zaimplementować rozwiązanie zapożyczone ze smartfonów iPhone 17 Pro i jest nim komora parowa.

Apple zaimplementowało to rozwiązanie po raz pierwszy w smartfonach iPhone 17 Pro i 17 Pro Max z tego roku. Komora parowa pojawiała się już wcześniej w telefonach z Androidem i pozwala na skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z podzespołów. Co za tym idzie, także na zwiększoną wydajność.

Firma zaprojektowała autorskie rozwiązanie tego typu. Bazuje ono na dejonizowanej wodzie, która jest zintegrowana z aluminium z wykorzystaniem technik laserowych. Ciepło to następnie rozprasza się po aluminiowej konstrukcji typu unibody, na którą zdecydował się producent.

Podobne rozwiązanie znajdzie się w tabletach z rodziny iPad Pro M6, ale w tym przypadku komora parowa może być jeszcze większa i to pozwoli na rozpraszanie większej ilości ciepła z nowego procesora, co umożliwi uzyskanie odpowiednio dużej wydajności. Kto wie, a może z czasem taka technologia znajdzie się także w MacBookach Air.

Kiedy premiera tabletów Apple iPad Pro M6

Tablety iPad Pro M6 powinny zostać wprowadzone do oferty zgodnie z obowiązującym od kilku lat harmonogramem tych urządzeń. Powinno to więc nastąpić w pierwszej połowie 2027 r., gdyż firma odświeża te sprzęty co około półtora roku.

Możliwe, że przy okazji tej generacji Apple zdecyduje się na odświeżanie dizajnu oraz konstrukcji. W zasadzie będzie to dobra okazja, bo podobnie uczyniono w przypadku smartfonów iPhone 17 Pro. Szczegóły nie są jednak znane i poznamy je pewnie dopiero bliżej planowanego debiutu.

Czip M6 trafi również do komputerów Mac. Spodziewajmy się, że układ znajdzie się najpierw w MacBookach Pro i wiemy, że w przypadku tej generacji Apple szykuje także duże zmiany obejmujące wzornictwo. Laptopy mają stać się cieńsze i dostaną wyświetlacze OLED-owe.

źródło: Bloomberg