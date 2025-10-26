iPhone 18 Pro i 18 Pro Max z nową funkcją 5G. Dzięki Apple C2?

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max to dwa nowe smartfony, które mają dostać modem 5G Apple C2. Wygląda na to, że wraz z nim pojawi się ciekawa funkcja. Ma to być pełny dostęp do internetu satelitarnego. To oznacza, że właściciele smartfonów iPhone 18 Pro będą mogli tego dokonywać w miejscach bez zasięgu sieci 5G.

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max to dwa nowe smartfony, które zobaczymy we wrześniu. Do premiery 2026 r. jest jeszcze sporo czasu, ale do sieci przedostają się kolejne informacje, które dotyczą planów producenta. Tym razem związane są one z dostępem do internetu satelitarnego 5G. Nad czym pracuje Apple?

Smartfony iPhone 18 Pro i Max z dostępem do internetu satelitarnego 5G

Nowe szczegóły związane z planami Apple uzyskał serwis The Information. Jeśli wierzyć plotkom, to producent dąży do tego, aby już przyszłoroczne jego telefony mogły uzyskiwać pełny dostęp do internetu satelitarnego 5G, a więc tam, gdzie nie ma zasięgu odpowiedniej infrastruktury naziemnej.

Apple planuje dodać obsługę sieci 5G, które nie są powiązane z infrastrukturą na Ziemi, w tym z satelitami, do nadchodzących iPhone’ów już w przyszłym roku. Zapewniłoby to iPhone’owi pełny dostęp do internetu satelitarnego – czytamy w raporcie The Information.

Jest tylko jeden problem. Dodanie takiego rozwiązania w smartfonach iPhone 18 Pro i 18 Pro Max jest oczywiście możliwe pod kątem hardware, ale nie istnieje odpowiednia usługa, która zapewniłaby bezpośredni dostęp do pełnego internetu satelitarnego 5G.

Obecnie funkcjonalność jest ograniczona i pozwala m.in. na korzystanie z połączeń alarmowych czy wysyłanie wiadomości. Mimo to telefony Apple są w stanie osiągać dosyć duże prędkości internetu satelitarnego, ale w połączeniu z anteną Starlink firmy SpaceX. Natomiast Apple chce uzyskać podobne możliwości, ale bez użycia sprzętu należącego do firmy Elona Muska.

iPhone 18 Pro i Max dostaną modem 5G Apple C2

Wiemy, że nowe smartfony mające zadebiutować w 2026 r. otrzymają autorski modem 5G Apple C2. Będzie to już kolejna generacja układu (po C1 oraz C1X), która zapewni m.in. wsparcie dla mmWave (obecnie jest to tylko Sub 6 GHz) i pozwoli uniezależnić się od Qualcomma. W droższych telefonach z logo nadgryzionego jabłka nadal stosowane są Snapdragony X i tak jest w przypadku modeli 17 Pro i Pro Max.

Na razie nie wiadomo, czy wspomniany dostęp do pełnego internetu satelitarnego 5G łączy się z autorskim modemem Apple C2, ale jest to wysoce prawdopodobne. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. W zakresie dostępu do funkcji satelitarnych gigant z Cupertino obecnie współpracuje z Globalstar. Niedawno SpaceX dodało wsparcie w Starlinkach dla tego samego pasma, które używa producent iPhone’ów. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej premiery nowych telefonów z iOS.

