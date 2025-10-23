iPhone 20 zamiast 19. Nowy smartfon Apple ma być wyjątkowy

iPhone 20 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w 2027 r. Wtedy powinniśmy zobaczyć modele z serii 19. Biorąc jednak pod uwagę dwudziestolecie telefonów z iOS producent planuje przeskoczyć numerację. Za niespełna dwa lata na rynku pojawi się iPhone 20, który ma wprowadzić istotne zmiany.

iPhone 20 to nowy smartfon, którego premiera powinna odbyć się normalnie za niespełna trzy lata. Wszak w przyszłym roku zobaczymy modele z serii 18 Pro. Wygląda jednak na to, że w 2027 r. czekają nas kolejne zmiany w nazewnictwie, gdzie Apple może pominąć numerek 19. Skąd to wiemy?

Apple iPhone 20 w 2027 roku zamiast modeli 19

Informacje na ten temat przekazał szef działu badawczego Omdia Heo Moo-yeol, który jest cytowany przez koreańskie media. Apple w 2027 r. (pewnie we wrześniu) planuje wprowadzić na rynek smartfona iPhone 20, który ma szansę być całkiem wyjątkowym urządzeniem. Wszak wtedy telefony z iOS będą świętowały dwudziestolecie istnienia i będzie to dobra okazja na istotne zmiany.

Apple może więc pominąć w numeracji 19. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2017 r., kiedy to zaprezentowano jubileuszowy model X z okazji dziesięciolecia, a wraz z nim zadebiutowały telefony 8 i 8 Plus. Smartfon iPhone 9 nigdy nie powstał.

Oczywiście to na razie nic pewnego. W zasadzie jubileuszowy iPhone 20 mógłby równie dobrze zadebiutować wraz z modelami z serii 19. To kolejne zmiany, które Apple planuje w harmonogramie wydawniczym. Pierwsze istotne pojawią się już w przyszłym roku. Wtedy mamy zobaczyć tylko modele 18 Pro. Natomiast zwykły „18” oraz 18e pojawią się dopiero w pierwszej połowie 2027 r.

Smartfon iPhone 20 ma być wyjątkowy

iPhone X z 2017 r. był dosyć przełomowy i zadebiutował z zupełnie nowym wyświetlaczem OLED-owym oraz Face ID, które zastąpiło dotychczasowy czytnik linii papilarnych pod ekranem. Na 2027 r. również planowane są istotne zmiany i przygotowany telefon ma wnieść świeży powiew.

Z dotychczasowych informacji wynika, że jubileuszowy iPhone 20 otrzyma ekran bez ramek. To oznacza, że pewnie będzie to pewnie zakrzywiony na wszystkich krawędziach wyświetlacz i patrzenie się na telefon z góry będzie skutkowało brakiem obramowania. Możliwe, że wtedy doczekamy się również wtopienia elementów związanych z obsługą funkcji Face ID bezpośrednio pod wyświetlacz. Apple pracuje nad tym rozwiązaniem już od jakiegoś czasu.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. W każdym razie Apple planuje zmiany w dotychczasowym portfolio, co będzie widoczne już od przyszłego roku. Firma planuje w 2026 r. wprowadzić na rynek pierwszy składany smartfon, nad którym prace również trwają od lat. Będzie to urządzenie rozkładane jak książka. Dokładne ceny nie są na razie znane, ale można spodziewać się kwot przekraczających 2 tys. dolarów. Natomiast rok później powinna pojawić się 2. generacja sprzętu.

