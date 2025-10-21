iPhone 18 Pro i Max z wyczekiwaną funkcją. Apple wzbogaci aparat

iPhone 18 Pro i Max to flagowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się we wrześniu 2026 r. W sieci pojawiły się informacje obejmujące aparat fotograficzny. Będzie nowa funkcja. Tym razem nie dotyczy to wyłącznie modelu iPhone 18 Pro Max, bo takie rozwiązanie dostanie także mniejszy z telefonów.

iPhone 18 Pro i 18 Pro Max to dwa nowe smartfony, które zadebiutują dopiero za kilkanaście miesięcy. Nastąpi to zapewne we wrześniu 2026 r. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne informacje. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny oraz planowane dla niego funkcje. W przygotowaniu jest rozwiązanie, po które konkurencja Apple sięgnęła już przed laty. Co to takiego?

Aparat Apple iPhone 18 Pro i Max ze zmienną przysłoną

Apple planuje w smartfona iPhone 18 Pro i Max umieścić aparat fotograficzny z nową funkcją, na którą firma kazała czekać naprawdę długo. Producenci telefonów z Androidem sięgnęli po to rozwiązanie już w zeszłej dekadzie i jest to obiektyw ze zmiennym światłem przysłony. To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się takie informacje.

Głos w tej sprawie zabrały koreańskie media branżowe. Z przekazanych informacji wynika, że nowe smartfony Apple dostaną główny obiektyw, który dzięki specjalnemu mechanizmowi będzie mógł wpuszczać różną ilość światła. W razie potrzeby pozwoli to na uzyskanie lepszych efektów w słabych warunkach oświetleniowych. Na przykład nocą, gdy jest po prostu ciemno.

Gigant z Cupertino w roli dostawcy komponentu wybrał firmę Sunny Optical, z którą współpracował już wcześniej. Wiemy również, że nowa funkcja nie zostanie ograniczona jedynie do modelu iPhone 18 Pro Max i otrzyma ją także mniejszy smartfon z 6,3-calowy ekranem. Do sytuacji sprzed dwóch lat, gdy teleobiektyw tetraprism trafił tylko do 15 Pro Maksa, tym razem nie dojdzie.

Premiera smartfonów iPhone 18 Pro i Max w 2026 roku

Apple planuje wprowadzić do oferty smartfony iPhone 18 Pro oraz Max we wrześniu 2026 r. Pod tym względem nie będzie większych zmian. Jednak nie zobaczymy wtedy zwykłej „osiemnastki”. Pewnie pojawi się Air 2. generacji, a wisienką na torcie ma być składany telefon Fold.

Na smartfony iPhone 18 i 18e poczekamy do pierwszego kwartału 2027 r. W przypadku modeli Pro nie są planowane większe zmiany obejmujące dizajn. Nadal będzie to ostatnia konstrukcja typu unibody z aluminium, którą wprowadzono w telefonach 17 Pro z tego roku. Nowością będzie procesor Apple A20 Pro, który będzie pierwszym czipem dla telefonów z iOS w 2-nm litografii oraz nowy autorski modem 5G C2.

Apple z pewnością planuje także inne nowości. Jednak na Face ID schowane pod ekranem chyba nie ma co liczyć. Takie rozwiązanie powinno pojawić się w późniejszym czasie. Sama dynamiczna wyspa może stać się mniejsza. W przypadku aparatów najważniejszą zmianą powinien być wspomniany mechanizm ze zmiennym światłem przysłony.

