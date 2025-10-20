Nowa Siri z iOS 26.4 dla iPhone’ów. Pracownicy Apple już ją testują

Nowa Siri pojawi się wraz z aktualizacją iOS 26.4, którą Apple planuje udostępnić na iPhone’y wczesną wiosną. Tymczasem pracownicy firmy już testuję nową asystentkę. Okazuje się jednak, że co najmniej część z nich ma pewne obawy. Kiedy pojawi się nowa Siri z aktualizacją iOS 26.4 dla wszystkich użytkowników?

iOS 26.4 to duża aktualizacja funkcyjna dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona dopiero za kilka miesięcy. Obecnie czekamy na wydanie z numerkiem 26.1. Wśród nowości ma pojawić się nowa Siri, nad którą Apple pracuje od dłuższego czasu. Wewnętrzne testy asystentki już trwają. Nowe informacje na ten temat dostarczył niezastąpiony Mark Gurman.

Nowa Siri z iOS 26.4 testowana przez pracowników Apple

Apple prowadzi już wewnętrzne testy asystentki i te odbywają się w oprogramowaniu, które nie jest jeszcze ogólnodostępne. Mowa o poglądowych wersjach iOS 26.4 dla iPhone’ów. To duża aktualizacja, która zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników wiosną. Zostanie to poprzedzone publicznym programem pilotażowym edycji beta, który pewnie ruszy w okolicy lutego.

Gurman twierdzi, że nowa Siri jest częścią uaktualnienia iOS 26.4, co zresztą już wcześniej zapowiadało samo Apple. W tym roku dowiedzieliśmy się, że odświeżona asystentka cyfrowa jest na etapie prac i ma być ukończona wiosną. Okazuje się jednak, że na obecnym etapie nie wszyscy pracownicy firmy biorący udział w testach są z niej zadowoleni. Na co się skarżą?

Nowa Siri na obecnym etapie ma problemy z wydajnością i to właśnie ten aspekt budzi obawy pracowników Apple, o czym wspomina źródło. Gurman dokładnie tego nie sprecyzował. Dodatkowe szczegóły nie zostały ujawnione.

Kiedy aktualizacja iOS 26.4 z nową Siri z Apple Intelligence

Wiemy, że nowa Siri z iOS 26.4 jest mocna związana z pakietem funkcji Apple Intelligence i ma wynieść jego możliwości na zupełnie nowy poziom. Firma chce, aby jego asystentka cyfrowa była w stanie zaoferować funkcjonalność zbliżoną do CzatGPT, ale z lepszą integracją z urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z odświeżoną asystentką mają pojawić się nowe funkcje, a dostępność Apple Intelligence ma zostać rozszerzona o kolejne urządzenia. Mówi się o Apple TV czy zegarkach Apple Watch. Poza tym w drodze jest zupełnie nowy sprzęt dla domu, który ma stanowić połączenia głośnika HomePod z ekranem dotykowym.

Firma chciała wprowadzić to urządzenie do oferty już w tym roku i pod względem hardware jest ono w zasadzie gotowe. Jednak zdecydowano się na opóźnienie premiery i jest to związane z przeciągającymi się w czasie pracami nad nową Siri. Pozostaje wierzyć, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby debiut mógł odbyć się już wiosną. Powinno to nastąpić w marcu lub kwietniu 2026 r.

