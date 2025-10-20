iOS 26.1 beta 4 dla iPhone do pobrania. Aktualizacja już blisko

iOS 26.1 beta 4 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Apple finalizuje prace nad oprogramowaniem. Kiedy pojawi się ostateczne uaktualnienie? Nastąpi to zapewne jeszcze w tym miesiącu lub na początku listopada i iOS 26.1 beta 4 jest pewnie ostatnim wydaniem przed edycją RC.

iOS 26.1 beta 4 to kolejne wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce testerów po kilku dniach od trzeciej wersji, którą udostępniono w zeszłym tygodniu. Czy znajdziemy tu jakieś nowości? Pewnie niewiele. Apple już finalizuje prace nad nowym software.

iOS 26.1 beta 4 dla iPhone’a pewnie ostatnią przed wersją RC

Apple uruchomiło publiczny program pilotażowy iOS 26.1 beta w zeszłym miesiącu. Testy powinny potrwać kilka tygodni. Potem przyjdzie czas na sfinalizowane uaktualnienie, które powinno pojawić się jeszcze w tym miesiącu lub na początku listopada. Zostanie to poprzedzone wydaniem RC (Release Candidate).

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. Wraz z tą aktualizacją pojawią się także nowe wersje oprogramowania z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Jest to kwestia kilku najbliższych tygodni. Nieco wcześniej ma pojawić się łatka 26.0.2.

