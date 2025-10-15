MacBook Pro M5 już pewny. Nowy laptop Apple na zajawce

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, którego premiera jest blisko. Jeden z wiceprezesów firmy udostępnił zajawkę z komputerem. Prawdopodobnie w niebieskim kolorze. Laptop MacBook Pro M5 będzie pierwszym Makiem z nowym czipem Apple, ale sam design nie ma ulec większym zmianom. Czego należy się spodziewać?

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, którego premiera musi być blisko. Świadczyły o tym liczne przecieki. Teraz zbliżający się debiut komputera potwierdził jeden z wiceprezesów firmy, Greg Joswiak, który na własnym profilu w platformie X udostępnił teaser. Czego się dowiadujemy?

Nowy laptop Apple MacBook Pro M5 z rychłą premierą

MacBook Pro M5 ma być jednym z kilku nowych urządzeń Apple, których premiera ma odbyć się na dniach. Mark Gurman przekazał niedawno, że te produkty mogą zostać ogłoszone nawet jeszcze w tym tygodniu. Wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobne i wskazuje na to ostatni post.

Greg Joswiak na platformie X udostępnił krótką animację, na której na chwilę wyłania się nowy laptop. W krótkim opisie umieścił słowa „Mmmmm… nadchodzi coś potężnego”. Jest to oczywiście nowy MacBook Pro M5, na co wskazują dwa elementy. Po pierwsze jest to pięć literek „m”. Po drugie pokazany komputer układ się w „V”, czyli rzymską piątkę.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Co ważne, laptop Apple powinien dostać nowy kolor obudowy i jest nim odcień niebieski, który dołączy do srebrnego oraz gwiezdnej czerni. Z drugiej strony może to być tylko gra świateł. Wszystko wyjaśni się już wkrótce.

Jakie zmiany i nowości wprowadzi MacBook Pro M5

Nowy laptop Apple nie będzie rewolucyjny. Najważniejszą z nowości w notebooku MacBook Pro M5 będzie nowy procesor. Czip powinien zaoferować większą wydajność dla CPU i GPU względem M4. Układ będzie wspomagany przez co najmniej 16 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się dysku SSD o pojemności od 512 GB.

Ekran to zapewne 14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR, który nadal będzie wykonany w technologii LCD. Przejście na OLED-y planowane jest wraz z kolejną generacją z czipami M6. Nie zabraknie także licznych portów, w tym USB C/Thunderbolt, HDMI czy audio 3,5 mm i MagSafe 3 dla ładowarki. Jednym z elementów będzie też czytnik kart SDXC.

MacBook Pro M5 nie wprowadzi większych zmian w dizajnie. Apple planuje odchudzić konstrukcję komputera dopiero w 2026 r. Dlatego właśnie może pojawić się nowy kolor obudowy. Ceny nie są znane, ale powinny zaczynać się w Polsce od około 8,5 tys. złotych.

Warto dodać, że przed nami premiera jedynie podstawowej wersji komputera z bazowym czipem M5. Na wersje z układami Pro oraz Max poczekamy dłużej. Mają one zostać wprowadzone do oferty w pierwszym kwartale 2026 r. Jeśli więc wypatrujecie potężniejszych komputerów, to trzeba będzie jeszcze uzbroić się w trochę cierpliwości.

