tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

MacBook Pro M5. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

MacBook Pro M5. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple i zarazem kolejna z nowości producenta w 2025 r. Specyfikacja techniczna komputera obejmuje procesor ostatniej generacji. Ponadto pojawiły się inne udoskonalenia oraz zmiany. Zobaczmy, jak prezentują się polskie ceny laptopa MacBook Pro M5 i kiedy będzie go można kupić.

Marcelina Poznańska 45 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Za nami także debiut tabletu iPad Pro z tym samym czipem. Dziś do oferty wprowadzono notebooka, co było w sumie pewne. Zobaczmy, jak prezentują się ceny w Polsce oraz specyfikacja techniczna nowego komputera z systemem macOS Tahoe.

Ceny laptopa MacBook Pro M5 w Polsce

Polskie ceny komputera MacBook Pro M5 zaczynają się od 7999 złotych. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 14,2-calowym ekranem, 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Oczywiście do wyboru są także inne warianty komputera. Zmiana parametrów wpływa na cenę.

MacBook Pro M5. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple

Modele z większą pamięcią są oczywiście droższe. W tym przypadku ceny potrafią iść naprawdę mocno w górę. Jeśli zdecydujemy się na komputer z dyskiem SSD o rozmiarze 4 TB oraz maksymalną pamięcią RAM, to będzie to oznaczało wydatek na poziomie ponad 16 tys. złotych.

MacBook Pro M5 dostępny jest w dwóch kolorach obudowy. Są to srebrny oraz gwiezdna czerń. Obecnie można składać zamówienia w ramach przedsprzedaży. Dostawy rozpoczną się 22 października. Na modele z czipami Pro i Max poczekamy dłużej, bo do pierwszego kwartału 2026 r.

Specyfikacja techniczna laptopa Apple MacBook Pro M5

Nowy laptop Apple nie uległ większym zmianom wizualnym. Design jest ten sam i ponownie znajdziemy tu 14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR z ProMotion, co pozwala na odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Do wyboru pozostaje opcjonalnie wersja nanostrukturalna, co kosztuje kilkaset złotych więcej. Na bokach obudowy znajdziemy trzy złącza USB C/Thunderbolt 4 i HDMI, klasyczny port audio oraz MagSafe 3 do ładowarki czy uniwersalny czytnik kart pamięci SDXC.

MacBook Pro M5. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple

Największą zmianą jest czip M5. W porównaniu do M1 można liczyć na nawet 100 proc. lepszą wydajność w trakcie typowej pracy z CPU. Natomiast GPU jest o 45 proc. szybszy względem układu M4. Procesor jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM z opcją rozbudowy do maksymalnie 32 GB. Dane można przechowywać na szybkim dysku SSD o pojemności od 512 GB do 4 TB. Oczywiście komputer jest gotowy na pakiet funkcji Apple Intelligence.

MacBook Pro M5 ma również kamerę 12 MP z funkcją Center Stage oraz baterię, która zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu. Apple deklaruje nawet 24 godziny podczas oglądania filmów z wykorzystaniem aplikacji do streamingu. W trakcie surfowania po internecie będzie to do 16 godzin.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

macOS — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

źródło: Apple

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij