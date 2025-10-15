MacBook Pro M5. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple i zarazem kolejna z nowości producenta w 2025 r. Specyfikacja techniczna komputera obejmuje procesor ostatniej generacji. Ponadto pojawiły się inne udoskonalenia oraz zmiany. Zobaczmy, jak prezentują się polskie ceny laptopa MacBook Pro M5 i kiedy będzie go można kupić.

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Za nami także debiut tabletu iPad Pro z tym samym czipem. Dziś do oferty wprowadzono notebooka, co było w sumie pewne. Zobaczmy, jak prezentują się ceny w Polsce oraz specyfikacja techniczna nowego komputera z systemem macOS Tahoe.

Ceny laptopa MacBook Pro M5 w Polsce

Polskie ceny komputera MacBook Pro M5 zaczynają się od 7999 złotych. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 14,2-calowym ekranem, 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Oczywiście do wyboru są także inne warianty komputera. Zmiana parametrów wpływa na cenę.

Modele z większą pamięcią są oczywiście droższe. W tym przypadku ceny potrafią iść naprawdę mocno w górę. Jeśli zdecydujemy się na komputer z dyskiem SSD o rozmiarze 4 TB oraz maksymalną pamięcią RAM, to będzie to oznaczało wydatek na poziomie ponad 16 tys. złotych.

MacBook Pro M5 dostępny jest w dwóch kolorach obudowy. Są to srebrny oraz gwiezdna czerń. Obecnie można składać zamówienia w ramach przedsprzedaży. Dostawy rozpoczną się 22 października. Na modele z czipami Pro i Max poczekamy dłużej, bo do pierwszego kwartału 2026 r.

Specyfikacja techniczna laptopa Apple MacBook Pro M5

Nowy laptop Apple nie uległ większym zmianom wizualnym. Design jest ten sam i ponownie znajdziemy tu 14-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR z ProMotion, co pozwala na odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Do wyboru pozostaje opcjonalnie wersja nanostrukturalna, co kosztuje kilkaset złotych więcej. Na bokach obudowy znajdziemy trzy złącza USB C/Thunderbolt 4 i HDMI, klasyczny port audio oraz MagSafe 3 do ładowarki czy uniwersalny czytnik kart pamięci SDXC.

Największą zmianą jest czip M5. W porównaniu do M1 można liczyć na nawet 100 proc. lepszą wydajność w trakcie typowej pracy z CPU. Natomiast GPU jest o 45 proc. szybszy względem układu M4. Procesor jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM z opcją rozbudowy do maksymalnie 32 GB. Dane można przechowywać na szybkim dysku SSD o pojemności od 512 GB do 4 TB. Oczywiście komputer jest gotowy na pakiet funkcji Apple Intelligence.

MacBook Pro M5 ma również kamerę 12 MP z funkcją Center Stage oraz baterię, która zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu. Apple deklaruje nawet 24 godziny podczas oglądania filmów z wykorzystaniem aplikacji do streamingu. W trakcie surfowania po internecie będzie to do 16 godzin.

źródło: Apple