iPad Pro M5 już jest. Ceny w Polsce i specyfikacja tabletu Apple

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna obejmuje procesor ostatniej generacji. Ponadto pojawiły się inne nowości oraz zmiany. Zobaczmy, jak prezentują się polskie ceny tabletu iPad Pro M5 i kiedy będzie go można kupić. Przedsprzedaż już ruszyła.

Marcelina Poznańska

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, który debiutuje zgodnie z przewidywaniami. Jedną z najważniejszych nowości jest kolejna generacja autorskiego czipa, który trafia także do Maców. Co oferuje nowe urządzenie z iPadOS 26? Jak prezentują się ceny w Polsce oraz specyfikacja techniczna sprzętu?

Ceny Apple iPad Pro M5 w Polsce

Polskie ceny nowego tabletu iPad Pro M5 przedstawiają się następująco:

  • Model z 11-calowym ekranem – od 4999 złotych
  • Model z 13-calowym ekranem – od 6499 złotych

W podstawowych wersjach dostajemy 256 GB pamięci na dane. Za dodatkową przestrzeń trzeba dopłacić. To samo dotyczy opcjonalnego modemu zapewniającego łączność z sieciami komórkowymi. W tym przypadku wydatek jest większy o tysiąc złotych.

Apple przygotowało z myślą o tablecie iPad Pro M5 klawiaturę Magic Keyboard. Jej cena w Polsce została ustalona na poziomie 1499 złotych. Nie jest więc tania. Obecnie można składać zamówienia. Producent planuje dostarczać pierwsze z nich w dniach 22-23 października. Do wyboru są dwa kolory obudowy i są to gwiezdna czerń oraz srebrny.

Specyfikacja techniczna tabletu Apple iPad Pro M5

Największą zmianą w tablecie iPad Pro M5 jest procesor. Firma postanowiła umieścić tutaj najnowszą generację czipa, która w porównaniu do układu MX oferuje do 45 proc. lepszą wydajność w przypadku obliczeń graficznych. Znajdziemy tu również 12 lub 16 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia płynną pracę oraz wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, jak i wielu inny zadań, również bardzo złożonych.

Producent umieścił w iPadzie Pro M3 11-calowy lub 13-calowy wyświetlacz OLED-owy Ultra Retina XDR, który oferuje nieco jasność do 1600 nitów i pozwala na pracę z wykorzystaniem ołówka elektronicznego Apple Pencil. Na dane przeznaczono od 256 GB do 2 TB miejsca. Aparat fotograficzny ma światło przysłony f/1.8 i został połączony z 12-megapikselowym sensorem. Przednia kamera Center Stage współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem.

iPad Pro M5 ma oferować do 10 godzin pracy na jednym naładowaniu baterii, co odbywa się poprzez złącze USB C. Natomiast w modelach z modemem 5G C1X zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi czas ten spada o godzinę. Sprzęt ma również Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i cztery głośniki. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 26.

źródło: Apple

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

