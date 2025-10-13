iOS 26.1 beta 3 dla iPhone do pobrania. Aktualizacja coraz bliżej finiszu

iOS 26.1 beta 3 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Apple kontynuuje prace nad oprogramowaniem. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie? Nastąpi to zapewne jeszcze w tym miesiącu i iOS 26.1 beta 3 przybliża producenta do celu. Nadchodząca aktualizacja wprowadzi nowości.

iOS 26.1 beta 3 to kolejne wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce testerów po kilku dniach od drugiej wersji, którą udostępniono w zeszłym tygodniu. Czy znajdziemy tu jakieś nowości? Pewnie zmiany są, choć nie ma ich zbyt dużo. Zobaczmy, co nowego wprowadziło Apple w tej wersji oprogramowania.

iOS 26.1 beta 3 kolejną aktualizacją nowego systemu dla iPhone’a

Apple uruchomiło publiczny program pilotażowy iOS 26.1 beta w zeszłym miesiącu. Testy powinny potrwać kilka tygodni. Potem przyjdzie czas na sfinalizowane uaktualnienie, które powinno pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Zostanie to poprzedzone wydaniem RC (Release Candidate).

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. Wraz z tą aktualizacją pojawią się także nowe wersje oprogramowania z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Jest to kwestia kilku najbliższych tygodni. Nieco wcześniej ma pojawić się łatka 26.0.2.

Co nowego w iOS 26.1 beta 3

Aktualizacja iOS 26.1 beta 3 wprowadza pewne nowości. Pierwsze z nich dotyczą rebrandingu Apple TV, gdzie w platformie pozbyto się dopisku „+”. To oznacza, że serwis nazywa się teraz taka samo, co popularna przystawka z tvOS. Wraz z odświeżoną nazwą pojawia się nowa ikonka aplikacji TV, która jest bardziej kolorowa. Możecie ją zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym.

Następnie mamy nowe informacje w kodzie oprogramowania, które zwiastują wsparcie dla smartwatchy, które nie pracują pod kontrolą watchOS. Dotychczas właściciele iPhone’ów byli „zmuszeni” do korzystania z zegarków Apple Watch. Jednak wkrótce będzie można używać powiadomień na innych urządzeniach. Zapewne zostanie dodana obsługa także innych funkcji.

Kolejna nowość pojawia się w aplikacji Ustawienia i dodano ją w sekcji Ogólne. Jest nią Przechwytywanie lokalne. Pozwala to na zmianę położenia dla nagrywanych plików. Ponadto jest możliwe uwzględnianie wyłącznie dźwięku, do czego służy specjalny przełącznik.

Oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś związanego ze sztuczną inteligencją. Apple w iOS 26.1 beta 3 dodało nowe informacje w kodzie, które wskazują na rozszerzenie bazy dostępnych rozwiązań z zakresu AI. Przed premierą Apple Intelligence dużo mówiło się o integracji z Google Gemini, ale do tej pory takie połączenie nie jest dostępne. Możliwe, że za jakiś czas ulegnie to w końcu zmianie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne