iOS 26.0.2 w drodze. Kiedy nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 26.0.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona na dniach. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości. Apple planuje w iOS 26.0.2 rozwiązać znalezione błędy. Część z nich zapewne obejmie modele iPhone 17, 17 Pro oraz Air. Aktualizacja może pojawić się już w przyszłym tygodniu.

iOS 26.0.2 to nowa aktualizacja, która będzie drugiego patchem dla dużego uaktualnienia systemu z numerkiem 26. Poprzednia łatka dla iPhone’ów pojawiła się pod koniec września. Tymczasem Apple już szykuje się do wydania drugiej poprawki. Kiedy to nastąpi i co już wiemy o tym uaktualnieniu?

Aktualizacja iOS 26.0.2 z poprawkami błędów i bez nowości

Zacznijmy od tego, że informacje o iOS 26.0.2 udostępniło sprawdzone w przeszłości źródło. Twierdzi ono, że Apple szykuje się do udostępnienia nowej aktualizacji, a dowody na jej istnienie znaleziono w logach. Jej dokładna zawartość nie jest na razie znana, ale wiadomo, że będzie to pomniejsze uaktualnienie.

Aktualizacja iOS 26.0.2 nie będzie zawierała nowych funkcji. Będzie to patch z poprawkami błędów. Wrześniowa łatka z numerkiem 26.0.1 rozwiązała sporo problemów wieku dziecięcego w nowych smartfonach, w tym związane z błędami podczas łączenia z sieciami komórkowymi czy aparatami.

Okazuje się jednak, że pewne problemy nadal występują. Poprzednia łatka miała usunąć problem związany ze sporadyczną utratą łączności z użyciem Bluetooth oraz sieciami Wi-Fi. Błąd ten nadal występuje i mogę potwierdzić, że mój iPhone Air nadal się z nim boryka.

Wraz z iOS 26.0.2 dla iPhone’ów aktualizacja macOS 26.0.2

Kiedy pojawi się nowa aktualizacja? Apple obecnie prowadzi publiczny program pilotażowy wydania z numerkiem 26.1. Druga beta tego systemu została oddana w ręce testerów kilka dni temu i to w niej pojawią się nowe funkcje. Spodziewamy się, że to uaktualnienie zostanie udostępnione jeszcze przed końcem października. To oznacza, że iOS 26.0.2 pojawi się wcześniej.

Możemy się spodziewać, że Apple udostępni nową łatką dla iPhone’ów w ciągu kilku najbliższych dni. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu, ale dokładnych planów producenta nie znamy. Nie będzie to jedyny patch dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z iOS 26.0.2 dla iPhone’ów Apple zapewne udostępni aktualizacje z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia. Będą to więc iPadOS, tvOS etc. Obecnie wiemy o istnieniu macOS Tahoe 26.0.2, który jest testowany wewnętrznie i pod jego kontrolą pracuje nadchodzący MacBook Pro M5, który może trafić do oferty w ciągu najbliższych tygodni.

Nowa aktualizacja może zawierać także poprawki bezpieczeństwa. Możliwe, że te trafią także na starsze iPhone’y, jak to było ostatnim razem wraz z łatką 18.7.1, którą udostępniono równolegle z uaktualnieniem 26.0.1.

źródło: Macrumors